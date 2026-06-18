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Наталья Валевская рассказала о большом долге перед Игорем Кондратюком: пятизначная сумма в долларах

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Наталья Валевская: «Благодаря Игорю Васильевичу у меня появилась квартира»
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Певица Наталья Валевская сделала неожиданное признание о том, как ей удалось обзавестись собственным жильем в Киеве. Оказалось, что в начале карьеры ей очень сильно помог финансово ее тогдашний продюсер Игорь Кондратюк.

Он одолжил артистке значительную сумму денег на покупку собственного жилья. Об этом исполнительница рассказала в интервью OBOZ.UA.

Наталья Валевская.

"Мало кто знает, но в свое время именно благодаря Игорю Васильевичу у меня появилась квартира",  – призналась Валевская. На уточнение, речь шла ли о ссуде на покупку жилья, артистка ответила утвердительно. В то же время точную сумму она назвать не стала, однако отметила, что она была немалой: "Это была пятизначная сумма. Квартиры в Киеве всегда стоили дорого. Точную цифру сейчас уже не назову, потому что всеми финансовыми вопросами занимался мой бывший муж".

С Игорем Кондратюком.

Валевская также призналась, что вернуть долг быстро не удалось. По ее словам, расчет с продюсером длился годами, однако это никоим образом не испортило их отношения: "Вернули не сразу, этот процесс растянулся на годы, но это никак не повлияло на наши отношения. Дружба проверяется не только тогда, когда все хорошо, но и в сложные моменты. Помню, где-то в 2007 году я ехала на фотосессию для нового альбома и попала в очень серьезную аварию. Это произошло далеко от Киева. И первым, кто приехал на место ДТП, был Игорь Васильевич. Он просто бросил всё и поехал. Для меня это был очень сильный поступок. Именно в такие моменты понимаешь, кто есть кто. Не могу сказать, что воспринимаю его как отца, нет. Для меня он скорее как старший брат. Таких людей в моей жизни немного".

Игорь Кондратюк.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский рассказал, как быстро "отбил" миллионы, которые выплатил бывшему продюсеру Игорю Кондратюку за долги перед ним.

Напомним, после разрыва сотрудничества в 2012 году между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком разгорелся многолетний конфликт из-за прав на песни, который завершился только после полного погашения певцом судебного долга перед бывшим продюсером.

Кроме того, артист отметил, что конфликт с бывшим продюсером стал важным уроком в его жизни: "Я могу только поблагодарить Игоря за все, за тот опыт, за все уроки, которые я извлёк в процессе, за те испытания, через которые мне пришлось пройти. Честно говоря, я мог сбиться с пути много раз. Нужно было выдержать эти 13 лет, но я точно знаю: все это время я шеёл за музыкой. Я не предал себя, и это для меня самое важное".

Полное интервью с Натальей Валевской читайте на OBOZ.UA здесь.

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Украинаквартираинтервьюшоу-бизнесНаталья ВалевскаяИгорь Кондратюк
Редакционная политика