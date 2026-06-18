Наталья Валевская рассказала о большом долге перед Игорем Кондратюком: пятизначная сумма в долларах

Певица Наталья Валевская сделала неожиданное признание о том, как ей удалось обзавестись собственным жильем в Киеве. Оказалось, что в начале карьеры ей очень сильно помог финансово ее тогдашний продюсер Игорь Кондратюк.

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Он одолжил артистке значительную сумму денег на покупку собственного жилья. Об этом исполнительница рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Мало кто знает, но в свое время именно благодаря Игорю Васильевичу у меня появилась квартира", – призналась Валевская. На уточнение, речь шла ли о ссуде на покупку жилья, артистка ответила утвердительно. В то же время точную сумму она назвать не стала, однако отметила, что она была немалой: "Это была пятизначная сумма. Квартиры в Киеве всегда стоили дорого. Точную цифру сейчас уже не назову, потому что всеми финансовыми вопросами занимался мой бывший муж".

Валевская также призналась, что вернуть долг быстро не удалось. По ее словам, расчет с продюсером длился годами, однако это никоим образом не испортило их отношения: "Вернули не сразу, этот процесс растянулся на годы, но это никак не повлияло на наши отношения. Дружба проверяется не только тогда, когда все хорошо, но и в сложные моменты. Помню, где-то в 2007 году я ехала на фотосессию для нового альбома и попала в очень серьезную аварию. Это произошло далеко от Киева. И первым, кто приехал на место ДТП, был Игорь Васильевич. Он просто бросил всё и поехал. Для меня это был очень сильный поступок. Именно в такие моменты понимаешь, кто есть кто. Не могу сказать, что воспринимаю его как отца, нет. Для меня он скорее как старший брат. Таких людей в моей жизни немного".

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский рассказал, как быстро "отбил" миллионы, которые выплатил бывшему продюсеру Игорю Кондратюку за долги перед ним.

Напомним, после разрыва сотрудничества в 2012 году между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком разгорелся многолетний конфликт из-за прав на песни, который завершился только после полного погашения певцом судебного долга перед бывшим продюсером.

Кроме того, артист отметил, что конфликт с бывшим продюсером стал важным уроком в его жизни: "Я могу только поблагодарить Игоря за все, за тот опыт, за все уроки, которые я извлёк в процессе, за те испытания, через которые мне пришлось пройти. Честно говоря, я мог сбиться с пути много раз. Нужно было выдержать эти 13 лет, но я точно знаю: все это время я шеёл за музыкой. Я не предал себя, и это для меня самое важное".

Полное интервью с Натальей Валевской читайте на OBOZ.UA здесь.

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