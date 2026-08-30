"Наталочка, вы обоср*лись". Денисенко оправдалась за "кражу" украшения, но получила по голове от украинцев: подробности скандала

Украинская актриса Наталья Денисенко оказалась в центре скандала из-за украшения, которое она надела на открытие Одесского международного кинофестиваля. Мастерица бренда Nadiia World обвинила знаменитость в том, что для красной дорожки ей изготовили копию ее авторской восковой тиары.

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О конфликте стало известно из Threads. Основательница бренда Надежда Шаповал заявила, что накануне фестиваля к бренду обращались с просьбой предоставить оригинальное украшение для образа Денисенко. Однако мастерица отказала, поскольку изделие является полностью ручной работой, очень хрупким и фактически одноразовым при таком использовании.

"После этого было приобретено другое украшение и воспроизведен наш дизайн. Для меня это не вопрос конкуренции. Это вопрос авторства и этики", – написала мастерица.

Как ответила Наталья Денисенко

После разгоревшегося скандала Денисенко решила публично ответить на обвинения. Актриса заявила, что действительно обращалась к мастерице по поводу возможности приобрести ее венок, однако цена в 8000 гривен была для нее слишком высокой для одного выхода.

По словам знаменитости, впоследствии ей предложили подарить оригинальное украшение, но к тому моменту она уже заказала другое изделие. Денисенко подчеркнула, что фотографии работ Nadiia World якобы использовались лишь в качестве референса.

"Мне сделали похожий веночек. И я даже предупредила вас, что мастерица делает мне такой веночек! У меня есть скриншот переписки. Я не собиралась копировать вашу работу, присваивать авторство или использовать ее в коммерческих целях, венок был создан исключительно для одного мероприятия", – пояснила актриса.

Она также заявила, что автор украшения знала о создании другого венка, и поэтому считает обвинения в свой адрес безосновательными.

"Понимаю, что мое имя сейчас на слуху, но разжигать вражду и выдвигать такие обвинения считаю неправильным. Или хотя бы написали бы мне лично, я бы с удовольствием рассказала, что мой венок – это отсылка к вашему", – добавила Денисенко.

Реакция сети

Однако объяснения Денисенко не убедили пользователей сети. В комментариях ее обвинили в том, что она фактически подтвердила использование чужой работы в качестве основы для создания копии.

"Президент планеты Венера (ссылка к мужу Денисенко. – Ред.) не смог заплатить, поэтому и украли?" – иронично написала одна из пользовательниц.

"Украсть чужой дизайн, потому что купить – дорого", – возмутилась другая.

"Наталочка, вы облажались. И у вас даже не хватило ума и совести признать свою неправоту. Потому что вы просто украли чужой дизайн. Это понимают все!" – говорится в одном из комментариев.

Другие пользователи обратили внимание на то, что Денисенко называет украшение "похожим", хотя, по их мнению, изделия практически идентичны.

"Вдохновиться референсом и воссоздать чужой авторский дизайн 1:1 у другого мастера только потому, что оригинал "слишком дорогой", – это не референс, а подделка", – отметила комментатор.

Также украинцы отметили, что аргумент о создании венка "исключительно для одного мероприятия" не снимает вопрос авторства, ведь украшение было продемонстрировано на публичном мероприятии, а образ Денисенко попал в сеть.

"В этой ситуации достаточно было честно признать ошибку, извиниться и указать авторство. Вместо этого вы называете обвинения безосновательными, одновременно фактически подтверждая их обоснованность", – написал один из пользователей.

Другие же интересовались, почему актриса не обнародовала скриншоты переписки, которые, по ее словам, подтверждают разрешение мастерицы на создание похожего изделия.

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