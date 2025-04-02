Настя Ивлеева, которая поддерживает войну, пострадала от аферистов: как продажа дома обернулась бедой для ведущей и ее риелтора

После громкого скандала с "голой вечеринкой" российская ведущая Анастасия Ивлеева, поддержавшая кровавую полномасштабную войну, попала в очередную передрягу. В течение длительного времени блогер хотела продать загородный дом и в конце концов риэлтор смогла найти покупателя, что оказался мошенником. Когда сделка была почти заключена, клиент исчез и ограбил специалиста в сфере недвижимости.

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Как отмечают росмедиа, с риэлтором связалось лицо, представившееся Эриком Уильямом Смитом, с просьбой подобрать достойное жилье стоимостью 200 миллионов рублей (около 60 млн гривен). Женщина должна была получить 1% из продажи дома, поэтому сразу начала искать достойные предложения, среди которых оказалась и недвижимость Ивлеевой.

Около месяца она вела переговоры с "покупателем", однако как только речь зашла об оплате, он заявил: имеет деньги только в криптовалюте. Эрик Уильям Смит объяснил риэлтору, что она должна оформить специальный кошелек для цифровой валюты, который нужно пополнить на 10 тысяч долларов, и он переведет необходимую сумму. Женщина следовала инструкциям клиента, однако была заблокирована на бирже. Чтобы решить проблему, мошенник порекомендовал риэлтору прислать средства на карту его знакомой, а она уже завершит операцию. После того, как она это сделала, "покупатель" исчез, как и деньги, а Ивлеева так и не избавилась от загородного дома.

Напомним, что репутация ведущей в России сильно пострадала после скандальной "голой вечеринки". Анастасия Ивлеева устроила позорное мероприятие с оригинальным дресс-кодом, по которому гости должны были прийти частично или полностью обнаженными. Однако такое гуляние обернулось для блоггера рядом проблем. В суд РФ поступил коллективный иск от участников "голой вечеринки", требующих денежной компенсации за моральный ущерб. Сумма штрафа составляет 1 миллиард рублей, которые по получении планируют направить в фонд поддержки так называемой "СВО". Ивлееву обвинили в умышленном посягательстве на традиционные семейные ценности России, а мероприятие назвали пропагандой ЛГБТ. На пространствах пропагандистских медиа даже распространялась информация, что ведущей грозит до пяти лет ограничение свободы. Да и в целом всех участников мероприятия "отменили" в РФ.

Впоследствии Ивлеева была затянута в московский суд, где она смиренно выслушала обвинения и приговор. Судья назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей (42 тысячи гривен). Кстати, тогда медиа выяснили, что хейт в сторону организатора и участников голой вечеринки был вызван искусственно по указанию Кремля.

Чтобы улучшить репутацию Насти Ивлеева решила признаться в поддержке геноцида украинцев. Она заявила, что без объявления поехала на оккупированную часть Донбасса, чтобы "сложить собственное мнение" о регионе. Более того, по словам ведущей, она врала об "антивоенной" позиции и присылала деньги армии РФ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, от мошенников пострадала и пропутинская певица Лариса Долина. Ее втянули в аферу с квартирой, в результате которой артистка потеряла почти 200 млн рублей.

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