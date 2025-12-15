Настоящие звезды сияют несмотря на блэкауты: почему соцсети до сих пор обсуждают концерт Макса Барских в Киеве

13 декабря в столичном Дворце спорта состоялось традиционное предрождественское шоу Макса Барских – концерт, который ежегодно в конце декабря собирает около десяти тысяч зрителей. Это выступление стало последним в привычном формате, который артист представлял в течение семи лет. Генеральным партнером концерта стала торговая марка "Ичня".

На этот раз концерт активно обсуждают в соцсетях, в частности в Threads, – из-за неожиданного блэкаута, громких премьер и важных социальных заявлений и инициатив артиста.

Шоу состояло из четырех музыкальных блоков и открывалось программой из нового украиноязычного альбома "Місто дощів". Первый акт переносил зрителей в визуальный мир пяти клипов, снятых посреди живописного поля: сдержанная сценография, живая трава на сцене и камерная атмосфера задали интимное, почти кинематографическое настроение вечера.

После завершения первого блока концерт неожиданно остановился по техническим причинам – в зале исчез свет, а главный экран над сценой вышел из строя. Дворец спорта буквально погрузился в блэкаут – еще одно напоминание о реалиях, в которых ежедневно живут украинцы.

Макс Барских отреагировал на ситуацию с юмором, обратившись к зрителям с шуткой: "Мне нужно было поехать домой поставить стирку, пока есть свет. Извините, что это заняло немного времени. Было время поесть или нет? Хочу, чтобы у вас было хорошее настроение", – прокомментировал музыкант со сцены.

Его искренность и легкость мгновенно разрядили атмосферу. Вместе с креативным продюсером шоу Аланом Бадоевым артист неоднократно извинился за непредвиденный инцидент. Именно этот момент, по отзывам зрителей, лишь усилил ощущение единения в зале и стал одной из самых эмоциональных частей вечера.

В соцсетях поклонники отмечали человечность артиста, его чувство юмора и способность оставаться собой даже в критической ситуации. Режиссер Герман Ненов в сториз заметил:

"В Украине среди певцов и певиц очень много крутых вокалистов, еще больше классных артистов и почти нет суперзвезд. Наверное, Макс один из немногих, кто может претендовать на это звание".

Продюсер Алексей Гончаренко подытожил еще короче: "Настоящие звезды сияют несмотря на все блэкауты".

Отдельным эмоциональным акцентом концерта стало заявление Барских со сцены о планах на будущее: следующий год артист хочет посвятить помощи детям, подчеркнув, что именно они являются будущим страны. Кроме того, во время концерта зрители имели возможность приобщиться к благотворительной миссии вместе с фондом Usyk Foundation и принять участие в розыгрыше уникального лота – боксерских перчаток. Общая сумма сбора достигла 292 тыс. грн.

После концерта Макс поблагодарил в соцсетях публику за поддержку и подчеркнул, что этот вечер стал последним выступлением в классическом формате:

"Боже, какой же это кайф – быть с вами, чувствовать поддержку, петь вместе. Для каждого артиста это и есть настоящая и единственная награда, ради которой рождаются все песни. Вчера мы отыграли крайний концерт в классическом формате. Это было по-настоящему феерично. И я благодарю вас за то, что, несмотря на техническую паузу, наше с вами единение стало только крепче. Я искренне благодарю всю команду, которая создает со мной эту красоту, настоящий праздник песни. Этот Дворец останется в наших сердцах навсегда. Он свидетельствует о том, что украинцы едины, сильны и умеют жить вопреки всему".

Среди звездных гостей вечера были замечены журналистка Рамина Эсхакзай, Аня Тринчер, Герман Ненов, Маша Кондратенко, KHAYAT, группа MOLODI, Алексей Гончаренко, Юрий Ткач, Женя Фешак, Таня Li и другие.

В Threads и соцсетях до сих пор не утихают комментарии посетителей: от глубоких рефлексий о ценности ожидания и поддержки до эмоциональных признаний и шуток.

Один вечер во Дворце спорта превратился не просто в концерт, а в символ стойкости, юмора и живого человеческого единства:

"В наше время иногда надо подождать. Счастье в мелочах и в умении ждать".

"Как организатор мероприятий могу сказать, что в такой момент у меня бы остановилось сердце. Команда и Макс просто герои".

"Мужчина, которому нравлюсь я, вызвал мне такси на свидание с мужчиной, который нравится мне".

"Иисус ходил по воде. Барских – топ, потому что он умеет ходить по сцене".

"Сегодня тредс заполонил Макс Барских".

"Если впасть в блуд, то только с тобой".

"Плакала сильно, мой первый концерт, на который я попала".