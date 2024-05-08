Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

Представительницы Украины на Евровидении 2024 года певица Jerry Heil и репер alyona alyona поразили зрителей первого полуфинала конкурса, обеспечив себе место в гранд-финале, который состоится 11 мая на Мальме Арене, Швеция. Исполнители вызвали овации зала, показав мощный номер.

Одной из важных составляющих выступления стали костюмы артисток – образы содержали настоящие латы, кольчугу и жженое платье. При разработке авторы вдохновлялись архангелом Михаилом, рассказала Jerry Heil Суспільному.

Звезда отметила, что наряды для Евровидения не имитация, а реальные детали, имеющие немалый вес. В качестве референса была избрана фигура архангела Михаила. Певица добавляет, что некоторые еврофаны сравнивают ее с Жанной Д'Арк, а кто-то видит в ней Прометея, который несет людям огонь. Главной целью было воспроизвести образ тех, "кто на своих стальных плечах несет этот мир".

"Моя кольчуга весит реально три килограмма. Для ее изготовления использовали 10 тысяч колец", – делится alyona alyona. Реперка призналась, что уже "срослась" со своим костюмом, несмотря на тяжелые детали одежды. На Jerry Heil, добавляет исполнительница, рваное и жженое платье. Многослойный образ alyona alyona символизирует тернистую жизнь женщины.

Стилистка конкурсанток Маргарита Шекель рассказала, что во время работы над номером с режиссером Таню Муиньо команда проанализировала слова песни "Teresa & Maria", которая "сама диктовала образы". "Я начну с образа Jerry Heil. Я сразу видела платье Девы также: оно должно было быть прозрачным, матовым, чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу Jerry Heil", – говорит специалист.

Идея с металлическим плечом появилась из-за благосклонности Шекель к контрастам: "нежность платья хотелось оттенить металлической деталью". Этот элемент образа символизирует строку из песни "що би, що би не було, світ на її плечах".

"Я работала с архивами и разбирала одежду на изображениях из икон. И в образах архангела Михаила, защитника Киева, я увидела частое использование доспеха на плече, – вспоминает стилистка. – Относительно костюма alyona alyonа: мы помнили о том, что исполнительницы не одна группа, а временно работают в дуэте. Часть песни – это рэп, который для меня является феминистским манифестом. Поэтому нужно было это настроение воссоздать в костюме".

Платье из кольчуги стало метафорой о защите и противостоянии в борьбе. Костюм изготовила киевская мастерица Хелен Романова и дизайнеры Luvi. Наряды прошли путь от эскиза, отработки покроя до тестов с ветродуями на сцене.

Металлические элементы на плече изготовил одесский мастер Андрей Черногор. "Кузнецу пришлось работать в сверхсложных условиях во время обстрелов города, иногда без света, были очень короткие дедлайны и приходилось дистанционно проводить примерки. Это было нелегко – правки вносили много раз, чтобы достичь комфортного использования доспеха для Jerry Heil", – говорит Маргарита Шекель.

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