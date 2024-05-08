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Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
4 минуты
1,1 т.
Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

Представительницы Украины на Евровидении 2024 года певица Jerry Heil и репер alyona alyona поразили зрителей первого полуфинала конкурса, обеспечив себе место в гранд-финале, который состоится 11 мая на Мальме Арене, Швеция. Исполнители вызвали овации зала, показав мощный номер.

Одной из важных составляющих выступления стали костюмы артисток – образы содержали настоящие латы, кольчугу и жженое платье. При разработке авторы вдохновлялись архангелом Михаилом, рассказала Jerry Heil Суспільному.

Звезда отметила, что наряды для Евровидения не имитация, а реальные детали, имеющие немалый вес. В качестве референса была избрана фигура архангела Михаила. Певица добавляет, что некоторые еврофаны сравнивают ее с Жанной Д'Арк, а кто-то видит в ней Прометея, который несет людям огонь. Главной целью было воспроизвести образ тех, "кто на своих стальных плечах несет этот мир".

Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024
Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024
Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

"Моя кольчуга весит реально три килограмма. Для ее изготовления использовали 10 тысяч колец", – делится alyona alyona. Реперка призналась, что уже "срослась" со своим костюмом, несмотря на тяжелые детали одежды. На Jerry Heil, добавляет исполнительница, рваное и жженое платье. Многослойный образ alyona alyona символизирует тернистую жизнь женщины.

Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024
Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

Стилистка конкурсанток Маргарита Шекель рассказала, что во время работы над номером с режиссером Таню Муиньо команда проанализировала слова песни "Teresa & Maria", которая "сама диктовала образы". "Я начну с образа Jerry Heil. Я сразу видела платье Девы также: оно должно было быть прозрачным, матовым, чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу Jerry Heil", – говорит специалист.

Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

Идея с металлическим плечом появилась из-за благосклонности Шекель к контрастам: "нежность платья хотелось оттенить металлической деталью". Этот элемент образа символизирует строку из песни "що би, що би не було, світ на її плечах".

Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024
Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

"Я работала с архивами и разбирала одежду на изображениях из икон. И в образах архангела Михаила, защитника Киева, я увидела частое использование доспеха на плече, – вспоминает стилистка. – Относительно костюма alyona alyonа: мы помнили о том, что исполнительницы не одна группа, а временно работают в дуэте. Часть песни – это рэп, который для меня является феминистским манифестом. Поэтому нужно было это настроение воссоздать в костюме".

Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

Платье из кольчуги стало метафорой о защите и противостоянии в борьбе. Костюм изготовила киевская мастерица Хелен Романова и дизайнеры Luvi. Наряды прошли путь от эскиза, отработки покроя до тестов с ветродуями на сцене.

Настоящая кольчуга и металлические доспехи. Как создавались костюмы alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения 2024

Металлические элементы на плече изготовил одесский мастер Андрей Черногор. "Кузнецу пришлось работать в сверхсложных условиях во время обстрелов города, иногда без света, были очень короткие дедлайны и приходилось дистанционно проводить примерки. Это было нелегко – правки вносили много раз, чтобы достичь комфортного использования доспеха для Jerry Heil", – говорит Маргарита Шекель.

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