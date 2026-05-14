'Народная артистка Украины получает...' 68-летняя Светлана Билоножко рассекретила сумму своей пенсии, которой раньше стеснялась

Народная артистка Украины Светлана Билоножко впервые озвучила размер своей пенсии. 68-летняя певица призналась, что сейчас получает 11 600 гривен и для нее эта сумма является небольшой.

Об этом артистка рассказала в интервью "Теще Гордона". По словам Билоножко, сумма пенсии постепенно росла, однако она все равно считает ее недостаточной, учитывая многолетнюю карьеру на сцене.

"Народная артистка Украины получает 11 600 гривен. Было сначала 8 тысяч, потом 10 тысяч, а сейчас 11 600. Я благодарю за это", – сказала певица.

В то же время артистка не скрывает, что такая сумма ее расстраивает: "Ну это смешно, конечно. Пенсия должна быть больше".

Билоножко также вспомнила времена активной концертной деятельности, когда вместе с покойным мужем Виталием Билоножко выступала на больших стадионах по всей стране и в то время зарабатывала больше своих коллег.

"Мы когда работали, то собирали огромные стадионы, где по 40 тысяч человек сидит. Вы представьте, какие суммы кто-то получал" А нам платили концертную ставку. У Виталика была 12,50, а у меня 9,50 рублей. И тогда нам все завидовали, говорили: "Ого, так это вас 20 рублей на двоих!", – вспомнила исполнительница.

Певица обратила внимание и на то, что наиболее активный период в жизни артистов приходился именно на молодость, когда они много гастролировали и практически жили сценой. По ее словам, уже позже исполнители получили возможность самостоятельно устанавливать гонорары, но это длилось значительно меньше времени, чем годы работы в старой системе концертной деятельности.

Артистка убеждена, что люди, которые десятилетиями работали на сцене и имеют государственные звания, должны получать более высокие пенсии.

"Я так думаю, что должно быть хотя бы 1000 долларов. Ну, хотя бы", – заявила Билоножко.

Ранее в интервью OBOZ.UA Светлана Билоножко признавалась, что ей было неловко говорить о размере своей пенсии. Тогда артистка заявила, что надбавка за звание народной артистки является "символической", а саму пенсию она назвала "подачкой".

"Вы знаете, моя пенсия сегодня настолько мала, что даже немного стыдно говорить. Не хочу об этом. Да, я народная артистка, но надбавка за это – символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе", – говорила певица.

Также певица рассказывала, что участвует в благотворительных концертах в поддержку ВСУ, а часть гонораров переводит военным. По словам Билоножко, дополнительно финансово помогает то, что она сдает недвижимость в аренду.

"Как-то устраиваем жизнь, чтобы хватало на все необходимое, – хотя мед, как говорится, по рукам не течет. Ищем дополнительные возможности: сдаем жилье, это позволяет жить спокойнее", – добавила она.

