'Нам нужна помощь!' Джастин Тимберлейк неожиданно остановил свой концерт из-за фанатки

Американский исполнитель Джастин Тимберлейк неожиданно остановил свой субботний концерт в Остине. Он заметил в толпе поклонницу, которая нуждалась в медицинской помощи.

Во время одного из выступлений в США, являвшегося частью мирового тура Forget Tomorrow, 43-летний певец прекратил исполнение своего хита "Cry Me A River" и начал общаться с охранниками. Джастин Тимберлейк попросил работников включить весь свет в зале, чтобы проверить состояние одной из зрительниц, пишет OK!

В сети TikTok появилось видео, отснятое одним из свидетелей события, на котором музыкант обращается к толпе: "Извините, одну секунду, одну секунду. Нам нужна помощь прямо здесь, примерно в пяти рядах отсюда".

После кратковременной тишины аудитория начала громко аплодировать, ведь артист подтвердил, что с человеком все хорошо, подняв большой палец вверх.

Со временем, под опубликованным в TikTok видео появился комментарий пользователя, который находился рядом с женщиной, которой стало плохо: "С ней все хорошо. К счастью, рядом были врачи, которые присмотрели за ней, пока мы привлекали внимание Джастина".

Официальная причина плохого самочувствия слушательницы не была названа.

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