Дженнифер Лопес неожиданно отменила семь концертов и смутила поклонников

Певица Дженнифер Лопес отменила 7 своих последних концертов в рамках нового тура "This Is Me...Now" без каких-либо объяснений. Выступления должны были состояться в Нэшвилле, Роле, Северной Каролине, Атланте, Тампе, Флориде и Новом Орлеане.

Фанатам артистки пришло сообщение от сайта Ticketmaster об отмене запланированных событий. Об этом сообщает Marca. Теперь тур Джей Ло завершится 17 августа в Нью-Йорке, а концерты были запланированы на 20-31 августа.

Ticketmaster обвинил в отмене организатора мероприятия, хотя не предоставил никакой дополнительной информации, кроме того, как вернуть средства тем, кто уже приобрел билеты. Однако таблоид Page Six отмечает, что получил информацию о логистической проблеме из-за промоутера, и не исключено, что концерты будут перенесены. Пока Лопес никак не прокомментировала отмену своих шоу.

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