«Наконец-то есть повод поплакать этой осенью»: Джерри Хейл и Святослав Вакарчук выпустили пронзительную дуэтную песню

Певица и автор песен Джерри Хейл и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые объединились в дуэте. Совместный трек музыкантов получил название "Две весны". Вместе с песней артисты представили атмосферное лирик-видео, снятое в студии звукозаписи.

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Несмотря на то, что слушатели услышат "Две весны" только сейчас, история этой песни началась ещё весной 2024 года. Именно тогда Jerry Heil предложила Святославу Вакарчуку создать совместную композицию. С тех пор музыканты неоднократно встречались, дорабатывая песню.

"Две весны назад Яна предложила мне сделать коллаборацию. Две весны назад мы встретились, чтобы её сделать. Две весны прошло, прежде чем мы наконец решили показать вам нашу песню, которая называется… "Две весны". По-моему, получилось классно. Искренне! Enjoy", – делится Святослав Вакарчук.

Джерри Хейл объясняет, почему музыкантам было важно не торопиться с выпуском:

"Эта песня была написана два года назад (именно поэтому в ней звучит текст "две весны", хотя уже прошла четвертая). За эти несколько лет мы очень много раз встречались, работая над этой песней. Подбирали партии гитары, фортепиано. Искали нужную гармонию, спорили, стоит ли делать песню такой длинной. Хотелось создать не очередной "трек", а музыку, которая не утратит своей актуальности, несмотря на смену тенденций. Мы стремились написать что-то одновременно ностальгическое, но свежее".

"Две весны" – о любви, которая продолжается, несмотря на расстояние, время и невозможность быть рядом. В центре песни – люди, которых разделяют города, границы и обстоятельства, но чувства продолжают их объединять. Проходят две весны, сменяются времена года, а ожидание и любовь – остаются.

"Она посвящается всем, кто вынужден любить на расстоянии, всем тем, кто не смог выдержать это расстояние, и особенно – всем, кто из последних сил любит, не сдаётся и верит, что скоро наступит ТОТ ДЕНЬ", – признаётся Jerry Heil.

Дуэт Jerry Heil и Святослава Вакарчука вызвал волну восторга как среди слушателей, так и среди звездных коллег.

Накануне релиза Jerry Heil призналась в Threads, что её со Святославом Вакарчуком объединяет общая история, начавшаяся ещё в 2016 году. Тогда Jerry Heil была YouTube-блогершей и кавер-исполнительницей. Святослав Вакарчук обратил внимание на её исполнение песен из альбома "Без меж" группы "Океан Эльзы" и поделился им в своих соцсетях. Именно он стал первым артистом, заметившим тогда ещё начинающую исполнительницу. После этого Jerry Heil и Святослав начали переписываться по электронной почте: она присылала свои первые демозаписи, а он делился своими комментариями.

Напомним, что ранее у Jerry Heil и Святослава Вакарчука уже был совместный музыкальный проект, хотя и не в формате дуэта. В 2024 году Jerry Heil вместе с KOLA, YAKTAK и SHUMEI присоединилась к обновленной версии композиции "Тот день", посвящённой 30-летию группы "Океан Эльзы".