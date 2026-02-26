Надя Дорофеева назвала невероятно стильную украинскую песню, которую не смогла спеть: ей уже больше 45 лет

35-летняя певица Надежда Дорофеева поделилась, что во время исследования украинской музыки разных времен нашла невероятно стильную композицию, которая произвела на нее сильное впечатление. Речь идет о треке Назария Яремчука "Озовися", который был создан еще в 1980 году.

Артистка была приятно шокирована звучанием песни, однако не смогла ее исполнить из-за того, что работа не подошла ей по вокалу. О музыкальной "находке" исполнительница рассказала в проекте "Дім звукозапису".

"Трек Назария Яремчука "Озовися" нереальный. Он мне не подошел по вокалу, но когда я поставила его своим музыкантам, они сказали: "Вау! Это такой стиль", – поделилась певица.

Назария Яремчук записал композицию "Озовися" более 45 лет назад с вокально-инструментальным ансамблем "Музики". Мелодию к песне написал Вячеслав Диденко, а стихи – Анатолий Фартушняк. Трек сочетает в себе лирические мотивы, характерные для творчества Яремчука, а также стильное джазовое звучание.

Кстати, как поделилась Надя Дорофеева, хотя она и росла в русскоязычной среде, украинская музыка была важной частью ее жизни благодаря отчиму. Во время семейных поездок он часто включал композиции отечественных авторов.

