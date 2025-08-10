'Украинский Паваротти' назвал трех самых мощных певцов прошлых лет: глубокие песни, божественный вокал

Певец и баритональный тенор Иван Красовский поделился, кого из артистов отечественной сцены прошлых лет считает наиболее талантливыми и профессиональными. По словам "украинского Паваротти", он всегда восхищался творчеством Василия Зинкевича, Назария Яремчука и Тараса Петриненко.

Видео дня

Как отметил Красовский, в композициях артистов чувствуется особая философия, а исполнение поражает до глубины души. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Музыка должна только улучшить стих. Дальше идет исполнитель, который должен угадать и воспроизвести именно так, как оно должно быть. Если вы угадали эмоцию этого всего, оно идет в народ и становится тем, чем становится. Например, песня "Червона рута", можно сказать, попсовая, но она была правильно угадана. Когда ее исполнили Василий Зинкевич и Назарий Яремчук на черновицком телевидении (для программы-воспоминания о Владимире Ивасюке в 1988 году. – Ред.), их записывал покойный звукорежиссер Василий Стрихович в коридоре, потому что там было эхо. Кстати, я считаю, что Василий Зинкевич абсолютно недооценен в украинской эстраде, а он философ, не поп-певец, и несет философию в каждой песне. Мы знакомы лично, и знаю, насколько глубоки его мысли", – высказался заслуженный артист Украины.

Назария Яремчука исполнитель считает настоящим хитмейкером своего времени. Иван Красовский объяснил, что легендарный эстрадный певец будто чувствовал, какой трек нужно использовать, чтобы он стал популярным в обществе.

"Назарий Яремчук – это другая "ипостась". Это поп-музыка, где, конечно, есть замечательные украинские хиты, но он был хитмейкером, знал, какую песню взять, чтобы сделать ее хитом. Эти песни могли кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но это были хиты. Не могу сказать, что они глубокие, но они глубоко спеты", – отметил артист.

А вот наиболее впечатляющий голос, по мнению Красовского, имеет Тарас Петриненко: "Он такой настоящий "фирмач"! И вокал у него просто божественный!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что уехавший в США заслуженный артист Украины жестоко "прошелся" по современным украинским исполнителям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!