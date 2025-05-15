Надя Дорофеева на сутки передала свой многомиллионный Instagram парамедику 'Госпитальеров': что из этого вышло

Украинская певица Надежда Дорофеева ровно на одни сутки предоставила доступ к своему аккаунту в соцсети Instagram парамедику добровольческого батальона "Госпитальеры" Кате Галушке. В течение дня девушка рассказывала для 5,3 миллиона подписчиков знаменитости, как проходит ее день.

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Она показала процесс спасения бойцов, которые защищают нашу страну на Покровском направлении, перевозки их на сложные операции и быт медицинского батальона в сложных условиях войны. Об этом стало известно с личной страницы знаменитости в Instagram.

"Она рассказывает о своей работе так легко и увлекательно. Так, будто это просто будни в офисе, а не эвакуации под обстрелами. Будто не она вытаскивала людей с передовой. Будто не видела то, о чем трудно даже молчать. Я слушала и боялась спросить все, что крутится в голове. Потому что не знаю, как она это выдерживает", – написала Надя Дорофеева.

Парамедик рассказала, что важную роль в работе "Госпитальеров" играет автобус "Австрийка", оснащенный всеми необходимыми вещами для эвакуации раненых. Благодаря этому транспортному средству удалось вывезти из точек боевых действий 12 048 защитников за два года. А вот с 2014-го они в целом провели 35 697 спасательных операций.

Как отметила Катя Галушка, некоторые эвакуации могут длиться несколько часов, поэтому после них команда довольно уставшая. Кстати, все члены медицинского батальона живут вместе.

Финальной точкой блога девушки стало объявление сбора на восстановление базы "Госпитальеров" в Павлограде Днепропетровской области, которую недавно полностью уничтожил враг.

Стоит отметить, что Надя Дорофеева не впервые передает свой аккаунт в Instagram другим людям. Рассказать о своей деятельности многомиллионной аудитории звезды смогли волонтер Денис Христов, который занимается эвакуацией людей из зоны боевых действий, а также супруги-фотографы Костя и Влада Либеровы (Libkos), которые показывают обыденность Покровска Донецкой области.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дорофеева впервые рассказала об инциденте с российским дроном во время тура.

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