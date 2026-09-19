Одела рубашку задом наперед: 93-летняя Джоан Коллинз поразила неожиданным стилистическим решением на неделе моды в Лондоне

Легендарная британская актриса Джоан Коллинз поразила эффектным образом на неделе моды в Лондоне. 93-летняя звезда сериала "Династия" посетила показ бренда Marks and Spencer, который отметил 100-летие с момента выпуска первой коллекции одежды, в черно-белом наряде, "изюминкой" которого было то, что она одела рубашку задом наперед.

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Знаменитость выбрала для себя романтическую блузку от вышеупомянутой компании Lyocell Rich Ruffle Tie Detail Blouse с каскадными рюшами и манжетами на завязках. По замыслу дизайнеров, воротник рубашки должен был стягиваться контрастным бантиком на спине, но актриса переосмыслила это решение, отмечает Hello. В итоге черная завязка сыграла в образе звезды роль галстука.

Джоан Коллинз сочетала фактурный верх с элегантным юбкой-карандашом, которая подчеркивала ее подтянутые ноги. Образ она дополнила туфлями на каблуке, массивными серьгами и кольцами. А вот чтобы обеспечить себе комфорт на улице, актриса накинула на плечи пушистую шубку.

В последнее время Джоан Коллинз все чаще отдает предпочтение яркому макияжу, и появление на неделе моды в Лондоне не стало исключением из ее нового модного "правила". Звезда "Династии" подчеркнула глаза блестящими тенями, а на губы нанесла насыщенную розовую помаду.

Стоит отметить, что актриса смогла найти свой стиль много лет назад, следуя определенной философии: "Наверное, я просто выбираю то, что мне по душе. У меня довольно эклектичный вкус – гламурный, игривый, с ноткой блеска".

И все же, несмотря на открытость к модным экспериментам, есть один элемент гардероба, который Джоан Коллинз не может терпеть. Оказывается, это любимые многими джинсы.

"Я ненавижу джинсы. Они совершенно не подчеркивают фигуру. И я ненавижу джинсы с дырками на коленях или с дырками где бы то ни было. Мне также не нравятся футболки с логотипами. Я люблю чувствовать себя комфортно, но в то же время хочу выглядеть элегантно", – поделилась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 93-летняя Джоан Коллинз поразила своей фигурой рядом с 61-летним мужем.

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