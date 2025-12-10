На войне погиб актер 'Слуги Народа', который около года считался пропавшим без вести

Украинский актер, звезда "Слуги народа", стронгмен, военный и командир военного взвода Иван Кононенко, которого почти год считали пропавшим без вести, погиб на фронте. Ему было 42 года.

Трагическую весть сообщила его сестра, отмечает Государственное агентство по вопросам кино. Кононенко погиб на Курском направлении фронта.

"Иван был не только военным – до полномасштабной войны он много лет работал в киноиндустрии и спортивной среде. Входил в команду легендарного Василия Вирастюка (тяжелая атлетика и стронгмен), был призером и победителем десятков соревнований, в частности Ukraine Open 2006 Olimp Strongman", – пишет источник.

Похороны воина состоялись 9 декабря в Киеве, сообщило Суспільне.

Военная служба и исчезновение

Иван Кононенко пошел защищать Украину добровольцем весной 2022 года. После получения тяжелого ранения в 2023 году и реабилитации работал в ТЦК, однако впоследствии снова вернулся на передовую.

По информации на платформе "Память", 25 февраля 2025 года Иван Кононенко пропал без вести в районе населенного пункта Ингульский Курской области. После этого в течение почти года его судьба оставалась неизвестной.

О решении вернуться на фронт и отправиться на Курщину по собственному желанию он рассказывал в Instagram 2 ноября 2024 года.

"Поехал в Курском направлении. Вызвался сам, добровольно. У меня пока все", – писал военный.

После этого на его странице появлялись еще несколько сообщений, в частности видео из окопа и сообщения о длительном отсутствии связи. В одном из них он отметил, что едет "за границу", вероятно, имея в виду то, что боевые действия происходили на территории России.

До службы в ВСУ Иван Кононенко профессионально занимался спортом, а также актерством. В его фильмографии такие ленты:

"Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"

"Слуга народу" (играл охранника и фитнес-тренера президента)

"Кріпосна"

"Перші ластівки"

"Скажене весілля"

"Київ вдень та вночі"

"Реальна містика"

"Дозор"

"Жовта Зірка"

"Вересень"

"Слідчі"

"Карась"

реклама "Моршинська", "Оболонь", "Чернігівське"

У Ивана Кононенко остались два сына: 15-летний Архип и 5-летний Никита.

