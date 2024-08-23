На три головы выше мамы. Лиля Подкопаева показала свежее фото 18-летнего сына и рассказала о знаке судьбы

Олимийская чемпионка, украинская гимнастка Лилия Подкопаева поделилась свежим фото своего старшего сына Вадима. Спортсменка опубликовала пост, в котором выразила свою гордость за юношу. В этом году 18-летний Вадим окончил школу Midtown High School в Атланте и поступил в Технологический институт Джорджии (GeorgiaTech).

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В сообщении на своей Instagram-странице Подкопаева написала, что ее сын начинает новый этап в жизни. "28 лет назад, во время первых Олимпийских игр независимой Украины, наша сборная находилась в олимпийском поселке, расположенном на территории кампуса GeorgiaTech. И сегодня мой сын живет в том же месте. Жизнь иногда удивляет нас своими неожиданными поворотами. Могла ли я тогда представить, что судьба приведет нас сюда?" – поделилась историей спортсменка.

На новом фото 46-летняя гимнастка позирует рядом с Вадимом, который на три головы выше матери. По имеющимся данным, рост Лилии составляет 149 сантиметров. Пользователи сети были поражены внешним видом юноши:

"Какой красавец вырос! Маме есть кем гордиться!"

"Очень хороший мальчик, а на маму похож, как две капельки воды. Чужих детей не бывает".

"Не верится, что так быстро летит время. Счастливой судьбы такому красавцу!"

"Лиля, поздравляем! Помню еще совсем маленького Вадю! Удачи по жизни! Смотрю на вас и улыбаюсь!"

Напомним, Лилия Подкопаева усыновила мальчика в 2006 году, когда увидела его в одном из донецких детдомов. Малышу тогда было не больше года. Сейчас юноша проживает в США с матерью и сестрами. В соцсетях спортсменка часто делится достижениями своего сына.

Как рассказала олимпийская чемпионка OBOZ.UA, в начале полномасштабного вторжения она с детьми Вадимом и Каролиной активно участвовали в акциях в поддержку Украины. Парень часто напоминал американским одноклассникам о геноциде украинского народа.

Кроме того, сочиняя эссе для поступления в вуз, Вадим упомянул о своей родине и достижениях матери. "Я очень горжусь своим сыном! В этом году Вадим поступал в университет, и надо было написать эссе. Он написал о своем пути, как был усыновлен, из какого он города, страны и что хочет быть похожим на маму в том смысле, что если у человека есть мечта, то надо ее достичь. Он мне говорил, что не хотел использовать мои заслуги, не кичился, кто его мама", – похвалила сына Подкопаева.

Полное интервью OBOZ.UA с Лилией Подкопаевой читайте здесь.

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