На три головы выше мамы. Лиля Подкопаева показала свежее фото 18-летнего сына и рассказала о знаке судьбы
Олимийская чемпионка, украинская гимнастка Лилия Подкопаева поделилась свежим фото своего старшего сына Вадима. Спортсменка опубликовала пост, в котором выразила свою гордость за юношу. В этом году 18-летний Вадим окончил школу Midtown High School в Атланте и поступил в Технологический институт Джорджии (GeorgiaTech).
В сообщении на своей Instagram-странице Подкопаева написала, что ее сын начинает новый этап в жизни. "28 лет назад, во время первых Олимпийских игр независимой Украины, наша сборная находилась в олимпийском поселке, расположенном на территории кампуса GeorgiaTech. И сегодня мой сын живет в том же месте. Жизнь иногда удивляет нас своими неожиданными поворотами. Могла ли я тогда представить, что судьба приведет нас сюда?" – поделилась историей спортсменка.
На новом фото 46-летняя гимнастка позирует рядом с Вадимом, который на три головы выше матери. По имеющимся данным, рост Лилии составляет 149 сантиметров. Пользователи сети были поражены внешним видом юноши:
- "Какой красавец вырос! Маме есть кем гордиться!"
- "Очень хороший мальчик, а на маму похож, как две капельки воды. Чужих детей не бывает".
- "Не верится, что так быстро летит время. Счастливой судьбы такому красавцу!"
- "Лиля, поздравляем! Помню еще совсем маленького Вадю! Удачи по жизни! Смотрю на вас и улыбаюсь!"
Напомним, Лилия Подкопаева усыновила мальчика в 2006 году, когда увидела его в одном из донецких детдомов. Малышу тогда было не больше года. Сейчас юноша проживает в США с матерью и сестрами. В соцсетях спортсменка часто делится достижениями своего сына.
Как рассказала олимпийская чемпионка OBOZ.UA, в начале полномасштабного вторжения она с детьми Вадимом и Каролиной активно участвовали в акциях в поддержку Украины. Парень часто напоминал американским одноклассникам о геноциде украинского народа.
Кроме того, сочиняя эссе для поступления в вуз, Вадим упомянул о своей родине и достижениях матери. "Я очень горжусь своим сыном! В этом году Вадим поступал в университет, и надо было написать эссе. Он написал о своем пути, как был усыновлен, из какого он города, страны и что хочет быть похожим на маму в том смысле, что если у человека есть мечта, то надо ее достичь. Он мне говорил, что не хотел использовать мои заслуги, не кичился, кто его мама", – похвалила сына Подкопаева.
Полное интервью OBOZ.UA с Лилией Подкопаевой читайте здесь.
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