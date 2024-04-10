Где сейчас и как выглядит 18-летний Вадим – приемный сын Лилии Подкопаевой. Фото

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева усыновила сына Вадима в 2006 году, увидев его в одном из донецких детдомов. Малышу тогда не было и года, но спортсменка ни на минуту не сомневалась, что сможет дать ему любовь и заботу. Прошло уже 18 лет, и украинка не устает нахваливать своего сына, который сейчас учится и живет с ней в США.

В интервью OBOZ.UA звезда спорта рассказала, как подросток помогает Украине, чем он занимается в Штатах, и дала советы родителям, обдумывающим усыновление ребенка.

Взрослый Вадим, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину уже заканчивал американскую школу, часто обращал внимание одноклассников на геноцид своего народа.

"Вадим и Каролина участвовали и участвуют в акциях, связанных с Украиной. Они в первых рядах! Когда по Красноармейску (ныне Покровск. – Ред.) год назад запустили ракеты, было много погибших, в школе Вадима устроили акцию возле станции метро в Атланте. Вадим там выступал, рассказывал историю выжившей девочки. Затем они собирали гуманитарную помощь", – рассказала олимпийская чемпионка.

В этом году Вадим писал эссе, поступая в вуз. В тексте он упомянул свою родину и мамины достижения, что очень растрогало Лилию Подкопаеву.

"Я очень горжусь своим сыном! В этом году Вадим поступал в университет, и нужно было написать эссе. Он написал о своем пути, что был усыновлен, из какого он города, страны и что хочет быть похожим на маму в том смысле, что если у человека есть мечта, то надо ее достичь. Он мне говорил, что не хотел использовать мои заслуги, не кичился, кто его мама. Это было так эмоционально. Мы во многом прислушиваемся к Вадиму, он осведомлен во многих вещах, много читает", – похвалила сына украинка.

Сейчас юноша выбирает между разными вариантами вузов, ведь благодаря хорошему обучению может иметь стипендию и бесплатно получать знания в США.

Родителям, обдумывающим возможность усыновить детей из детдомов, Лилия Подкопаева советует не бояться. По мнению звезды, если такая мысль уже поселилась в голове, значит это верное решение.

"Не надо играть роль – быть мамой, просто нужно вести себя естественно в общении, любить этого ребенка, и тогда все будет хорошо... Я со своей стороны делала, что могла, а там как Богу угодно. Каждый раз, когда Вадим меня обнимает, он говорит: "Люблю тебя, мама!" И это бесценно. Поэтому еще раз повторяю – не надо бояться. Однажды мне дали один совет: у вас всегда найдется уголок и тарелка каши... Я благодарю всех тех, кто это сделал или думает сделать. У нас в мирное время было много детей, которые были без родителей, а сейчас и подавно. "Чужих детей" не бывает, они все наши, и каждому человеку нужна любовь и поддержка", – подчеркнула спортсменка.

Полное интервью с Лилией Подкопаевой читайте 11 апреля на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что со слезами на глазах призналась, что не общается со своей кумой, певицей Ани Лорак. Предательница Украины стала крестной мамой дочери Лилии Подкопаевой Каролины, а крестный отец Вадима также живет в Москве и не общается с ними.

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