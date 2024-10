Как выглядят сыновья Джона Леннона от разных женщин и что за клятву один из них нарушил ради Украины. Фото

Сегодня, 9 октября, известному британскому рок-музыканту, вокалисту The Beatles Джону Леннону могло бы исполниться 84 года. Артист был убит 8 декабря 1980 года во дворе его собственного дома.

По себе звезда оставил немалое музыкальное наследие, а его единственные два сына продолжили дело отца. Что известно о потомках легендарного музыканта и почему один из них нарушил собственное обещание ради Украины – читайте дальше.

Джулиан Леннон

Старший сын от первого брака Леннона с Синтией Лиллиан по имени Джулиан родился 8 апреля 1963 года. Малыш вдохновил отца на написание трех известных песен битлов – "Lucy in the Sky with Diamonds" (1967), "Hey Jude" (1968) и "Good Night" (1968). Джон и мать Джулиана развелись, когда ему было 5 лет. Причиной стал роман музыканта с художницей Йоко Оно.

В 1984 году сын Леннона начал музыкальную карьеру, выпустив с того времени 6 альбомов. Кроме того, Джулиан выступал продюсером документальных лент, а также проводил выставки своих художественных фото-работ. В 2007 году он основал The White Feather Foundation – благотворительный фонд для решения "экологических и гуманитарных проблем".

В апреле 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, Джулиан Леннон нарушил свою клятву никогда не исполнять известнейшую песню своего отца – "Imagine". Таким образом, он продемонстрировал свою поддержку украинскому народу.

Шон Леннон

В браке с Йоко Оно, 9 октября 1975 года, у Леннона родился сын Шон. После такого "подарка" на 35-летие известный музыкант стал образцовым семьянином. У него были хорошие отношения с младшим сыном, пока звезду не убили в 1980 году. Первым музыкальным опытом Шона на публике стала запись альбома матери. Тогда он пересказывал по памяти историю, которую ему когда-то рассказывал отец.

Впоследствии Шон начал музыкальную карьеру, в частности, благодаря сотрудничеству с именитыми исполнителями такими, как Ленни Кравиц. Сейчас Леннон продолжает свою творческую деятельность и находится в хороших отношениях со старшим братом. Он также дружит с сыновьями других битлов – сыном Джорджа Гаррисона, Дхани, и сыном Пола Маккартни, Джеймсом.

