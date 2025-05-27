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На Нацотборе фальсифицировали голоса? Юрко Юрченко удивил неизвестной ранее историей, как на Евровидение пропихнули известную группу

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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На Нацотборе фальсифицировали голоса? Юрко Юрченко удивил неизвестной ранее историей, как на Евровидение пропихнули известную группу

Украинский певец Юрко Юрченко впервые рассказал, что во время национального отбора на песенный конкурс Евровидение в 2005 году были сфальсифицированы голоса. По словам исполнителя, тогда в отечественном соревновании победила его группа Yurcash с сатирической песней "Патриот", однако представлять нашу страну предоставили возможность коллективу "Гринджолы".

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Более того, как отметил артист, изначально появиться на сцене Евровидения должна была другая исполнительница, вероятно, он говорит о предательнице Ани Лорак, ведь она была фавориткой Нацотбора, однако этого не произошло из-за "изменения в политической ситуации". Тогда началась Оранжевая революция и пришло указание отправить на конкурс "Гринджолы". Неизвестной ранее информацией знаменитость поделился на личной странице в Facebook.

На Нацотборе фальсифицировали голоса? Юрко Юрченко удивил неизвестной ранее историей, как на Евровидение пропихнули известную группу

"Никогда эту историю публично не обсуждал, но увидел такой сюжет, то должен прокомментировать. Yurcash тогда заняли третье место на первом в истории Украины отборе на Евровидение в 2005 году. Пхали тогда на первое место ш*лаву (я не буду даже ее вспоминать, потому что уже умерла давно для всех нас) но выиграли другие, потому что политическая ситуация изменилась. Еще тогда коллеги, которые имели доступ к голосованию (не буду их сейчас подставлять, разве что в суде, и то Божьем) сказали: "Ты выиграл это голосование. Но ты понимаешь, что вы не поедете на Евровидение?". Я сказал: "Да. Понимаю. Но не поедете, а пойдете". Это было у нас дома, в Киеве", – написал певец.

На Нацотборе фальсифицировали голоса? Юрко Юрченко удивил неизвестной ранее историей, как на Евровидение пропихнули известную группу

Юрко Юрченко отметил, что, рассказывая эту историю, ни в коем случае не пытается жаловаться на свою судьбу. Наоборот, по словам исполнителя, ему выпал отличный шанс петь для людей, которые его уважают, да и вообще заниматься любимым делом.

Кстати, раскрыть такую неприятную ситуацию Юрко Юрченко решил после ролика, что появился на YouTube-канале Ragulivna. В видео Татьяна Микитенко вспомнила, каким был Нацотбор на Евровидение 2005 и высоко оценила песню "Патриот".

Video Preview

Стоит отметить, что тогда на международном песенном конкурсе, который после победы Русланы прошел в Киеве, "Гринджолы" заняли 19 место в общем рейтинге.

в Киеве

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Данилко назвал главную проблему украинского Нацотбора, в котором отказался участвовать.

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