На Нацотборе фальсифицировали голоса? Юрко Юрченко удивил неизвестной ранее историей, как на Евровидение пропихнули известную группу

Украинский певец Юрко Юрченко впервые рассказал, что во время национального отбора на песенный конкурс Евровидение в 2005 году были сфальсифицированы голоса. По словам исполнителя, тогда в отечественном соревновании победила его группа Yurcash с сатирической песней "Патриот", однако представлять нашу страну предоставили возможность коллективу "Гринджолы".

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Более того, как отметил артист, изначально появиться на сцене Евровидения должна была другая исполнительница, вероятно, он говорит о предательнице Ани Лорак, ведь она была фавориткой Нацотбора, однако этого не произошло из-за "изменения в политической ситуации". Тогда началась Оранжевая революция и пришло указание отправить на конкурс "Гринджолы". Неизвестной ранее информацией знаменитость поделился на личной странице в Facebook.

"Никогда эту историю публично не обсуждал, но увидел такой сюжет, то должен прокомментировать. Yurcash тогда заняли третье место на первом в истории Украины отборе на Евровидение в 2005 году. Пхали тогда на первое место ш*лаву (я не буду даже ее вспоминать, потому что уже умерла давно для всех нас) но выиграли другие, потому что политическая ситуация изменилась. Еще тогда коллеги, которые имели доступ к голосованию (не буду их сейчас подставлять, разве что в суде, и то Божьем) сказали: "Ты выиграл это голосование. Но ты понимаешь, что вы не поедете на Евровидение?". Я сказал: "Да. Понимаю. Но не поедете, а пойдете". Это было у нас дома, в Киеве", – написал певец.

Юрко Юрченко отметил, что, рассказывая эту историю, ни в коем случае не пытается жаловаться на свою судьбу. Наоборот, по словам исполнителя, ему выпал отличный шанс петь для людей, которые его уважают, да и вообще заниматься любимым делом.

Кстати, раскрыть такую неприятную ситуацию Юрко Юрченко решил после ролика, что появился на YouTube-канале Ragulivna. В видео Татьяна Микитенко вспомнила, каким был Нацотбор на Евровидение 2005 и высоко оценила песню "Патриот".

Стоит отметить, что тогда на международном песенном конкурсе, который после победы Русланы прошел в Киеве, "Гринджолы" заняли 19 место в общем рейтинге.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Данилко назвал главную проблему украинского Нацотбора, в котором отказался участвовать.

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