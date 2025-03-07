'Даже высшие силы вспоминают его': Вакарчук показал архивное фото с папой – выдающимся украинцем

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук трогательно почтил память покойного отца и поделился архивной фотографией с ним. В четверг, 6 марта, общественному деятелю, физику и министру – Ивану Вакарчуку – могло бы исполниться 78 лет.

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На фотографии, которую артист обнародовал на своей странице в Instagram, можно увидеть, как они с папой ходят по улице. В подписи к публикации исполнитель отметил: в день рождения отца коллектив выступил в польском городе Вроцлав, что имел важное значение в жизни Ивана Вакарчука.

"Мы играем во Вроцлаве. Я стою у университета и горжусь тем, что мой папа был почетным доктором этого знаменитого учебного заведения. Сегодня папе могло бы исполниться 78 лет. А во Вроцлаве сегодня настоящая весна. +18. Яркое солнце. Даже высшие силы всегда вспоминают его именно таким, каким он был. Люблю всегда!" – отметил певец.

Святослав Вакарчук на архивном фото предстал перед камерой в зеленой рубашке и темных джинсах. А вот его отец предпочел более деловой образ. Физик нарядился в светло-голубую рубашку и черные брюки.

Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года в поселке Братушаны, Молдова. С молодого возраста он имел немалый талант к учебе, поэтому окончил школу с золотой медалью, а в 1965 году поступил во Львовский национальный университет имени Ивана Франко на физический факультет.

После окончания вуза Иван Вакарчук учился в аспирантуре Львовского отдела статистической теории конденсированного состояния Института теоретической физики Академии наук УССР, где в 1973 году занял должность младшего научного сотрудника. В 1974-м отец артиста защитил диссертацию на тему "Применение метода смещений и коллективных переменных для исследования системы взаимодействующих бозе-частиц около абсолютного нуля".

Позже Иван Вакарчук активно развивал свою научную карьеру. Первым делом он стал руководителем квантовой статистики во Львовском отделе статистической теории конденсированного состояния, а в 1984 году занял должность профессора кафедры теоретической физики Львовского университета. С 1990 по 2013 год общественный деятель был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он также положил начало внешнему независимому оцениванию (ВНО) и стал инициатором многих изменений в образовании. В 2007-2010 годах отец лидера группы "Океан Эльзы" был министром образования и науки Украины.

Иван Вакарчук написал более 400 работ, а также был основателем научных изданий "Журнал физических исследований" и "Мир физики". В 2000-ом он получил Государственную премию Украины в области науки и техники за учебник "Квантовая механика", а в 2007 году его отметили званием Героя Украины.

Жизнь Ивана Вакарчука оборвалась 4 апреля 2020 года. Святославу Вакарчуку было сложно пережить потерю отца. Он признавался, что очень часто вспоминает папу, а периодически "общается с ним так, словно он рядом".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Святослав Вакарчук показал редкую фотографию с мамой и рассекретил, что завещал ему отец перед смертью.

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