На могиле Мэттью Перри появился трогательный намек на 'Друзей', который поймут только фанаты. Фото

В Мемориальном парке Форест-Лоун в районе Голливуд-Хиллз, Лос-Анджелес, США, установили надгробную табличку на могиле американского актера Мэттью Перри – более чем через два года после его смерти. Деталь мемориала сразу привлекла внимание поклонников сериала "Друзья", ведь содержит символическую надпись, тесно связанную с его культовой ролью.

На бронзовой табличке выгравирована эпитафия "Очень любим, друг". Как пишет The Independent, для фанатов это очевидная отсылка к сериалу "Друзья" (Friends), который стал ключевым проектом в карьере Перри и принес ему мировую известность. Именно эта надпись воспринимается как сдержанный, но красноречивый жест памяти об актере и его вкладе в телевизионную историю.

Помимо эпитафии, на надгробии указано полное имя актера – Мэттью Лэнгфорд Перри – а также даты рождения и смерти: 19 августа 1969 года – 28 октября 2023 года. До сих пор место захоронения оставалось без каких-либо отметок, что, по данным западных медиа, является обычной практикой для семей известных людей, чтобы избежать чрезмерного внимания сразу после смерти.

Установка мемориальной таблички стала заметным изменением по сравнению с концом 2025 года, когда могила Перри все еще не имела надгробия. Появление памятного знака якобы свидетельствует о завершении периода частного почитания и переход к открытому пространству памяти для поклонников.

Посетители кладбища уже оставляют на могиле цветы и личные вещи. Среди них журналисты заметили брелок с изображением Бэтмена – персонажа, которого Мэттью Перри неоднократно упоминал как одного из своих любимых супергероев.

Напомним, Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Его нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года.

По результатам официального вскрытия, смерть Перри была признана случайной. Причиной назвали острое воздействие кетамина, а также сопутствующие факторы, среди которых утопление и ишемическая болезнь сердца. Выводы экспертов стали основанием для масштабного расследования обстоятельств, при которых актер получал препарат.

После семимесячного федерального расследования пяти лицам предъявили обвинения по делу, связанному со смертью Перри. Врача Сальвадора Пласенсию, который незаконно продавал кетамин актеру, приговорили к 30 месяцам лишения свободы. Другой врач, Марк Чавес, получил восемь месяцев домашнего ареста. Еще трое фигурантов дела пока ожидают окончательного приговора.

