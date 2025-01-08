Звезда 'Друзей' нашла записку от умершего Мэттью Перри в коробке с печеньем, которую актер подарил ей много лет назад

Американская актриса Лиза Кудроу поделилась, что совсем недавно нашла записку от своего товарища и коллеги по сериалу "Друзья" Мэттью Перри, жизнь которого оборвалась в 2023 году. По словам знаменитости, небольшое послание он оставил ей в коробке с печеньем, которую подарил очень давно.

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Как отмечает People, такой презент от Мэттью Перри актриса получила в последний день работы над легендарным ситкомом. 61-летняя селебрити рассказала, что эта коробочка со сладостями была одним из реквизитов на съемочной площадке.

"Мэтью подарил мне ее в конце нашего последнего общего эпизода. Недавно я нашла записку, которую он оставил для меня. Я долго не открывала коробку и не заглядывала внутрь. Но да, он это сделал. Он положил туда записку", – поделилась звезда.

Лиза Кудроу не стала рассекречивать, что именно Мэттью Перри написал в этом послании. Она лишь отметила, что время кардинально меняет восприятие таких маленьких вещей.

Актриса рассказала, что подарить ей коробку с печеньем знаменитость решил не просто так. Дело в том, что во время съемки одной из сцен, Кудроу произнесла фразу: "О, я опаздываю. Мне лучше уже идти". Однако в тот момент, когда знаменитость находилась перед камерой, она поняла, что забыла надеть свои наручные часы. Тогда актриса должна была быстро найти выход из неудобной ситуации. Ей показалось, что на холодильнике стояли настоящие часы, поэтому она указала на них и добавила, что уже должна идти. Позже оказалось, что для "определения времени" она воспользовалась той самой коробкой с печеньем, ведь на ней был изображен циферблат.

После курьезного случая Мэттью Перри решил, что точно должен подарить этот реквизит Лизе Кудроу.

"Думаю, первое, что я спросила, было: "Это так мило – вы получили разрешение?" Я имею в виду, что тогда мою машину обыскивали каждый вечер, когда я уезжала со съемочной площадки", – поделилась знаменитость.

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