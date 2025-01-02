'На маму похож!' Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская очаровали фото сына, которому нет и месяца

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина Остапчук (Полтавская) поделились фотографиями новорожденного сына Тимофея с фотосессии на отдыхе. Малышу нет и месяца, а он уже стал звездой украинского шоубиза.

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Пара опубликовала в Instagram подборку нескольких лучших кадров с фотосессии у елки и поздравила подписчиков с Новым годом. Этот праздник супруги провели на отдыхе в Карпатах.

"Главный итог нашего 2024 года. Поздравляем с Новым годом!" – подписали фотоподборку влюбленные.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса сразу начали оставлять комментарии с комплиментами и добрыми пожеланиями молодой семье. Некоторые также заметил, что Тимофей очень похож на Екатерину Полтавскую.

"Боже! Пусть растет здоровенький".

"Какие хорошие фото! С праздником вас".

"Какие фотографии! Катя, вы будто не рожали. Такая красотка".

"Сыночек на маму похож. С праздником!"

"Копия Кати. Сладкий".

"Такой маленький, а уже такой красавчик".

"Как красив ваш Тимофейко".

10 декабря Владимир и Екатерина Остапчук стали родителями. Для жены шоумена это первая беременность, в то время как для самого ведущего – третий ребенок. Двое старших детей (от первого брака с Еленой Войченко) еще с первых дней после рождения Тимофея были знакомы с малышом и поддерживают контакт с новой семьей шоумена.

Ранее OBOZ.UA писал, что Остапчук показал впечатляющий сюрприз для жены, который готовил три дня после ее родов. По приезду домой из роддома Екатерину Полтавскую ждал эффектный подарок.

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