'На их руках кровь': дочь Ирины Фарион ответила, кого, кроме Зинченко, считает виновным в убийстве языковеда

Дочь украинского языковеда Ирины Фарион, которую убили летом прошлого года, – София Особа – поделилась, что считает виновным в смерти своей матери не только Вячеслава Зинченко, который выстрелил в общественного деятеля. По ее словам, все люди, которые негативно высказывались о докторе филологических наук, также в определенной степени причастны к трагедии.

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В частности, по мнению Софии Особы, кровь ее мамы есть и на руках митингующих, которые выступали за увольнение Фарион из Национального университета "Львовская политехника". Об этом она заявила в интервью медиахабу "Твоє місто".

"Все те хейтеры, которые поливали маму грязью, возможно, на их руках тоже есть ее кровь. Этим людям, которые стояли возле политеха, думаю, платили деньги. Я считаю, что это была детальная кампания против мамы, и сделана она была так, чтобы отодвинуть ее от студентов, которые ее обожают. Потому что "Львовская политехника" и мамины студенты, которых она учила на протяжении многих лет, сотрудничали. Эти дети, которые пришли и держали странные плакаты с матами, я не могу их называть украинскими студентами. Я считаю, что тем студентам дали приказ это сделать и "выгнать" Фарион из политеха. Но Фарион выиграла суд. И что? И все заткнулись сразу", – отметила дочь языковеда.

В частности, София Особа считает, что такие настроения общества сыграли на руку Вячеславу Зинченко, когда тот готовился к убийству общественного деятеля. По словам женщины, он принимал активное участие в митингах против Ирины Фарион и наблюдал за всем хейтом, который лился в ее сторону.

"Они должны понять, где-то себе в голове осознать, что такими своими действиями обвиняемого Зинченко готовили к этому убийству. Потому что он в своих заметках писал, что филологический фронт обнаглел. Потом: "Миллионы этого хотели – я это сделал". То есть он базировался на тех вещах, что видел в обществе", – сказала София Особа.

Стоит отметить, что дочь Ирины Фарион вспомнила о скандале, который разгорелся вокруг ее матери после резонансного заявления о том, что она не может считать украинцами русскоязычных защитников Украины. Такие слова общественного деятеля вызвали бурную реакцию не только у пользователей сети, но и у студентов Национального университета "Львовская политехника", где она преподавала.

Соискатели образования вышли на митинг перед зданием учебного заведения с призывами уволить доктора филологических наук. На просьбу студентов отреагировали, и Фарион прекратила занимать должность профессора кафедры украинского языка.

Напомним, что в пятницу, 19 июля 2024 года, стало известно, что в Ирину Фарион выстрелили прямо возле ее дома во Львове на улице Масарика. Языковеда доставили в больницу, где медработники боролись за ее жизнь, однако, к сожалению, спасти общественного деятеля не удалось. По словам руководительницы анестезиологической службы медобъединения Натальи Матолинец, у языковой активистки не выдержало сердце. Прощание с Ириной Фарион состоялось 22 июля, а похоронили ее на Лычаковском кладбище.

Через несколько дней в Днепре полиция задержала Вячеслава Зинченко, которого подозревают в совершении преступления. В ходе расследования ему было инкриминировано умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Ирины Фарион указала на странную деталь, которую заметила на месте ее убийства.

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