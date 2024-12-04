На двоих им 202 года: как выглядят самые старые в мире молодожены и чем особенна история их любви

В США живут самые старые молодожены в мире. Невеста – 102-летняя Марджори Фитерман – и жених – 100-летний Берни Литтман – попали в Книгу рекордов Гиннеса из-за своей затеи в почтенном возрасте снова зафиксировать свою любовь и закрепить ее на бумаге.

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Оба влюбленных потеряли своих партнеров, а позже переехали в дом престарелых в Филадельфии, США. Как говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса, они обрели новую любовь "всего за несколько дверей" друг от друга.

Пара встречалась 9 лет, а жениться решила еще 19 мая. Их общий возраст составляет 202 года и 271 день.

"Берни сразу нашел общий язык с Марджори, когда они впервые встретились на костюмированной вечеринке на их этаже, а роман начался вскоре после этого – у них было первое свидание в тот же день, когда родилась одна из его правнучек", – сообщил ресурс.

Объединяло влюбленных также то, что они могли бы когда-нибудь пересекаться в Пенсильванском университете, где обучались оба в примерно одинаковое время, однако этого так и не произошло. Берни получал образование инженера, а Марджори – учительницы.

Внучка Литтман, Сара Сикерман, призналась, что женитьба была неожиданностью. Однако вся семья была "в восторге" от этой пары и им "так повезло, что они обрели друг друга и стали поддержкой друг для друга, особенно во время пандемии".

"Когда в мире столько печали и страха, приятно иметь возможность поделиться чем-то, что приносит людям радость. Сегодня мой 100-летний дедушка женился на своей 102-летней девушке! Они оба прожили более 60 лет в браке со своими первыми половинками и снова обрели любовь в 100 лет!" – признавалась Сара Сикерман.

Свадебная церемония состоялась в доме престарелых, где они впервые встретились. Отпраздновать ее пришли четыре поколения семьи Берни Литтман. Свидетелей, которые везли суженых в инвалидных колясках на торжество, было четверо.

"Каждый из вас уже накопил жизненную мудрость и опыт, и ваши взгляды, чувства и мысли на данный момент достаточно хорошо сформулированы. Это не значит, что вы не будете продолжать учиться и развиваться как люди. Но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что каждый из вас, то, что вы знаете и понимаете друг о друге, – это именно то, что ждет вас и вашего партнера в будущем. И то, что вы определили, что вы любите друг в друге – эти вещи не изменятся", – говорил рабин.

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