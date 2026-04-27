'Мы с Путиным были только вдвоем'. Чулпан Хаматова вспомнила жуткую встречу в Кремле

Российская актриса Чулпан Хаматова вспомнила детали личной встречи с диктатором Владимиром Путиным в Кремле в 2012 году, которая состоялась во время ее попыток повлиять на решение по резонансному "закону Димы Яковлева" (закон в РФ о запрете на усыновление российских сирот гражданами США). По ее словам, разговор был закрытым, проходил в ограниченном кругу и оставил после себя тяжелое эмоциональное впечатление.

Хаматова отметила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что это была фактически единственная ситуация, когда она оставалась с Путиным наедине. В некоторые моменты в кабинет заходил пресс-секретарь Дмитрий Песков, однако основная часть разговора происходила без посторонних лиц. Актриса описала эту встречу как психологически сложную и не принесшую никакого результата.

"Однажды я встречалась с Путиным лично. Мы были вдвоем, иногда в кабинет заходил Песков. – вспомнила Хаматова. – Это была очень неприятная встреча, тяжелая. Но это была единственная встреча, собственно, и последняя".

По словам Хаматовой, ее целью тогда было добиться изменений в законодательстве, которое ограничивало международное усыновление российских детей. Она пыталась убедить руководство страны сделать исключение для детей, в отношении которых процесс усыновления в США уже был фактически завершен. Речь шла о случаях, когда решения уже ожидали семьи за рубежом, но из-за принятого закона процедура останавливалась.

"Это было тогда, когда я пыталась сделать исключение в "законе Димы Яковлева", чтобы те дети, которые уже ждут американских родителей, получили эту возможность, чтобы их не предавали уже второй раз в жизни. У меня ничего не получилось", – добавила актриса.

Параллельно с ее благотворительной деятельностью активно обсуждалось участие актрисы в предвыборном видео в поддержку Владимира Путина в 2012 году. В российском обществе это вызвало споры, а часть оппозиционно настроенных деятелей заявляла о возможном давлении на актрису из-за деятельности ее благотворительного фонда, который занимался помощью тяжелобольным детям.

Чулпан Хаматова – актриса татарского происхождения, которая родилась в Казани и получила известность благодаря работе в театре и ролям в кино, в частности в фильме "Страна глухих". Она является лауреатом ряда престижных театральных и государственных премий в России и работала также в европейских кинопроектах.

После 2022 года позиция актрисы претерпела существенные изменения. Она публично осудила полномасштабное вторжение России в Украину и покинула страну. Вместе с детьми Хаматова переехала в Латвию, где продолжила театральную деятельность, в частности в Риге, а также участвовала в гастрольных постановках в Европе и США.

В эмиграции актриса неоднократно заявляла, что не видит для себя возможности возвращения в Россию в нынешних условиях, объясняя это как моральным выбором, так и страхом преследования.

