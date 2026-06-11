'Мы пережили ад'. Актриса Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью, объявила о беременности: но все не так просто

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в течение длительного времени борется с хроническими головными болями, сообщила, что они с мужем Валентином Томусяком станут родителями. Звезда сейчас находится на пятом месяце беременности.

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Радостной новостью супруги поделились в интервью Алине Доротюк. Как отметила Тышчевич, они с любимым очень тщательно отнеслись к попыткам зачать ребенка, поэтому решились на этот шаг только после того, как актриса перестала принимать сильнодействующие препараты, в частности, антидепрессанты.

"Мы беременны, или как говорят? Я беременна! Уже почти два года я не принимаю антидепрессанты. Врачам удалось меня стабилизировать и восстановить нейронные связи, что я не попадаю на депрессивные качели. Я перешла на другой препарат, на котором можно беременеть", – поделилась артистка.

По словам Екатерины Тышкевич, у них с любимым не было проблем с зачатием ребенка. Проконсультировавшись с врачами, они решили попробовать в январе, а в феврале актриса уже забеременела. Кстати, как призналась знаменитость, она сразу поняла, что носит малыша под сердцем. Тышкевич чувствовала изменения в собственном организме, но, чтобы окончательно убедиться в этом, сделала тест на беременность, на котором увидела две полоски.

Однако первый триместр оказался для актрисы очень сложным. На восьмой неделе у Екатерины Тышкевич произошло сильное кровотечение, из-за чего она волновалась, что может потерять малыша.

"Была угроза прерывания беременности, выкидыша. В три часа ночи я проснулась от кровотечения. Честно говоря, я даже не знала, что при таком кровотечении можно сохранить беременность. В тот момент мы пережили ад. Мы приехали в больницу, мне сделали УЗИ и сказали, что ребенка в порядке, сердце бьется. Мне прописали лечение, поддерживающий гормон и я где-то неделю там пролежала", – рассказала знаменитость.

В частности, первый триместр беременности сильно ухудшил самочувствие Екатерины Тышкевич. Токсикоз и прием гормонов серьезно усиливал головные боли актрисы. Из-за этого она перешла на экспериментальное лечение.

Болезнь артистки

Екатерина Тышкевич публично заговорила о своем тяжелом недуге летом 2022 года. К тому времени уже в течение восьми лет она боролась с невыносимыми головными болями, которые появлялись внезапно и лишали ее возможности работать, говорить и даже открывать глаза. Чтобы улучшить самочувствие, актриса начала принимать сильные препараты.

Именно постоянный прием лекарств длительное время заставлял Екатерину Тышкевич и Валентина Томусяка отказываться от идеи стать родителями. Как признавалась артистка, она очень боялась навредить малышу.

"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за того, что я постоянно сижу на препаратах, мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – ухудшит ситуацию. Потому что мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Вообще, ментальное состояние у многих женщин ухудшается. То есть это рискованно", – говорила знаменитость.

Другим вариантом улучшить состояние Тышкевич была электрошоковая терапия. Однако, этот метод артистка оставляла на крайний случай, поскольку после процедуры был шанс "выйти умственно отсталой или вообще не разговаривать". И все же со временем лечение хронических головных болей дало результат. В интервью OBOZ.UA Екатерина Тышкевич раскрыла, что длительное время обходится без препаратов и готова восстанавливать карьеру.

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