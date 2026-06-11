УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Мы пережили ад". Актриса Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью, объявила о беременности: но все не так просто

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
1,1 т.
'Мы пережили ад'. Актриса Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью, объявила о беременности: но все не так просто
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в течение длительного времени борется с хроническими головными болями, сообщила, что они с мужем Валентином Томусяком станут родителями. Звезда сейчас находится на пятом месяце беременности.

Радостной новостью супруги поделились в интервью Алине Доротюк. Как отметила Тышчевич, они с любимым очень тщательно отнеслись к попыткам зачать ребенка, поэтому решились на этот шаг только после того, как актриса перестала принимать сильнодействующие препараты, в частности, антидепрессанты.

"Мы беременны, или как говорят? Я беременна! Уже почти два года я не принимаю антидепрессанты. Врачам удалось меня стабилизировать и восстановить нейронные связи, что я не попадаю на депрессивные качели. Я перешла на другой препарат, на котором можно беременеть", – поделилась артистка.

"Мы пережили ад". Актриса Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью, объявила о беременности: но все не так просто

По словам Екатерины Тышкевич, у них с любимым не было проблем с зачатием ребенка. Проконсультировавшись с врачами, они решили попробовать в январе, а в феврале актриса уже забеременела. Кстати, как призналась знаменитость, она сразу поняла, что носит малыша под сердцем. Тышкевич чувствовала изменения в собственном организме, но, чтобы окончательно убедиться в этом, сделала тест на беременность, на котором увидела две полоски.

Однако первый триместр оказался для актрисы очень сложным. На восьмой неделе у Екатерины Тышкевич произошло сильное кровотечение, из-за чего она волновалась, что может потерять малыша.

"Была угроза прерывания беременности, выкидыша. В три часа ночи я проснулась от кровотечения. Честно говоря, я даже не знала, что при таком кровотечении можно сохранить беременность. В тот момент мы пережили ад. Мы приехали в больницу, мне сделали УЗИ и сказали, что ребенка в порядке, сердце бьется. Мне прописали лечение, поддерживающий гормон и я где-то неделю там пролежала", – рассказала знаменитость.

"Мы пережили ад". Актриса Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью, объявила о беременности: но все не так просто

В частности, первый триместр беременности сильно ухудшил самочувствие Екатерины Тышкевич. Токсикоз и прием гормонов серьезно усиливал головные боли актрисы. Из-за этого она перешла на экспериментальное лечение.

Болезнь артистки

Екатерина Тышкевич публично заговорила о своем тяжелом недуге летом 2022 года. К тому времени уже в течение восьми лет она боролась с невыносимыми головными болями, которые появлялись внезапно и лишали ее возможности работать, говорить и даже открывать глаза. Чтобы улучшить самочувствие, актриса начала принимать сильные препараты.

Именно постоянный прием лекарств длительное время заставлял Екатерину Тышкевич и Валентина Томусяка отказываться от идеи стать родителями. Как признавалась артистка, она очень боялась навредить малышу.

"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за того, что я постоянно сижу на препаратах, мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – ухудшит ситуацию. Потому что мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Вообще, ментальное состояние у многих женщин ухудшается. То есть это рискованно", – говорила знаменитость.

"Мы пережили ад". Актриса Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью, объявила о беременности: но все не так просто

Другим вариантом улучшить состояние Тышкевич была электрошоковая терапия. Однако, этот метод артистка оставляла на крайний случай, поскольку после процедуры был шанс "выйти умственно отсталой или вообще не разговаривать". И все же со временем лечение хронических головных болей дало результат. В интервью OBOZ.UA Екатерина Тышкевич раскрыла, что длительное время обходится без препаратов и готова восстанавливать карьеру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что телезвезда Мила Сивацкая рассекретила беременность после переезда за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаактрисабеременностьинтервьюфотографииЕкатерина Тышкевич
Редакционная политика