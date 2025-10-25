'Мы не можем говорить, им 'прилетало'. Ведущий Олег Панюта возмутил, как оккупанты терроризируют его родителей в Крыму

Украинский ведущий Олег Панюта рассказал об ужасном отношении россиян к его родителям, которые остались жить в родном Крыму. По словам журналистки, сейчас он не может пообщаться со своими мамой и папой, ведь оккупанты делают все возможное, чтобы разорвать между ними связь. Но даже несмотря на это телезвезда знает, что родителям неоднократно "прилетало" от врага из-за его деятельности на отечественном ТВ.

В частности, как отметил ведущий, его мать и отца заставили получить российские паспорта, ведь в противном случае они бы просто не могли нормально жить. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Мы не можем говорить. Москали делают все, чтобы украинцы не общались с крымчанами и вообще не имели возможности контактировать. Я знаю, что родителям "прилетало" (за его работу журналистом. – Ред). Но их круг общения сегодня такой узкий, поэтому я надеюсь, что они все реже и реже о таком слышат", – высказался журналист.

Пришлось родителям Олега Панюты сменить свое гражданство на российское. Как объяснил ведущий, они просто не имели другого выбора: "Без российского гражданства ты не имеешь социального статуса и пенсии. Ты не имеешь возможности ездить на машине, потому что в какой-то момент у тебя ее заберут, или ты должен перерегистрировать ее. Это принуждение".

Заговорил Олег Панюта и о том, почему его родители не переехали на территорию Украины, когда имели возможность свободно это сделать. Как пояснил журналист, его мама и папа провели всю свою сознательную жизнь в Крыму, поэтому не смогли все бросить и освоиться на новом месте.

"Они ездили ко мне до 2022 года, когда имели возможность пересекать границу. Сейчас такой возможности они не имеют. А учитывая их возраст, максимум, что мы можем сделать, это перевезти их каким-то образом через Польшу в Украину. И я не знаю, можно ли это делать. Для этого должно быть их желание, должны быть документы. Есть куча нюансов, которые по состоянию на сегодня, все сложнее и сложнее реализовать", – рассказал журналист.

Однако, как говорил Олег Панюта в 2022 году, несмотря на такие сложные обстоятельства, его родители "выражают свою украинскую сущность и поддержку Украине". По словам журналиста, это проявляется в том, что они перешли на соловьиный после начала большой войны.

"Когда началась нынешняя полномасштабная война, мои родители, с которыми я с рождения говорил на русском, начали говорить со мной на украинском. Мы разговариваем с ними только с помощью Skype. Для меня это показатель, что они, будучи в той среде, в том "осином гнезде", они остаются украинцами. Таким образом они выражают свою украинскую сущность и свою поддержку Украине", – говорил телеведущий.

