Американский актер Стивен Сигал, который в 80-х и 90-х годах был звездой боевиков, а впоследствии превратился в приспешника российского диктатора Владимира Путина, в очередной раз продемонстрировал свою приверженность к РФ. Он приехал в Москву, чтобы посмотреть парад в честь 80-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Соответствующую информацию сообщили на просторах росмедиа. Пропагандисты публикуют кадры, где можно увидеть путиниста, который сидит на трибуне на Красной площади.

Кроме голливудского актера, на параде также засветились кинорежиссеры Эмир Кустурица и Оливер Стоун. После начала полномасштабной войны они откровенно выразили поддержку кровавому режиму Кремля.

Напомним, что Стивен Сигал еще в 2016 году получил российское гражданство и с тех пор не устает говорить о любви к стране-агрессору. В 2022-м он приехал в исправительную колонию в поселке Еленовка Донецкой области, где россияне жестоко убили украинских защитников из Мариуполя. Сначала актер не афишировал визит на оккупированную территорию, однако позже с гордостью выдал в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева: сделал это, потому что считает себя россиянином.

Подобное заявление путинист сделал и через год, появившись на учредительном съезде Международного движения русофилов в Москве. Там он снова не избежал возможности показать диктатору РФ свою приверженность. Актер произнес: "Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский".

А вот в 2024 году Сигал выпустил документальный фильм, где признался, что после начала большой войны написал личное письмо Путину, в котором выразил поддержку его кровавой политики. Более того, артист заявил, что готов даже умереть с диктатором.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россияне рассекретили райдер путиниста Стивена Сигала для частного выступления в Москве.

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