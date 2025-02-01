'Все доходы задекларированы': Дмитрий Кулеба с любимой рассекретили стоимость своих образов

Блогер Николас Карма, известный в сети благодаря рубрике "Сколько стоит ваш лук?", узнал стоимость образов бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его любимой женщины, Светланы Павелецкой. Пара вышла на прогулку по улицам Львова в стильных образах, где объединила вещи от украинских и мировых брендов.

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Соответствующее видео появилось на странице интернет-знаменитости в Instagram. Интересно, что коммуникация блоггера с дипломатом не ограничилась разговорами об одежде, так что позже Николас Карма провел общественному деятелю экскурсию по родному селу.

Светлана Павелецкая вышла в люди в трендовом кардигане от украинской дизайнера Екатерины Сильченко, который получила в подарок. Она дополнила аутфит сапогами от модного дома Prada стоимостью 1500 долларов и сумкой за 40 тысяч гривен.

"Все налоги уплачены, а доходы задекларированы", – коротко отметил экс–глава МИД, когда избранница рассказала подробнее об луке.

Со своей стороны Дмитрий Кулеба вышел на прогулку в более сдержанном, повседневном образе. Он оделся в темно-синие джинсы, за которые отдал чуть больше 5 тысяч гривен, и обувь за 8000 грн.

После небольшого обсуждения образов пары, Дмитрий Кулеба обратился к Николасу Карме, ведь вспомнил, что на одном из шоу блоггер высказывался о важности сохранения украинских сел. Дипломат разделяет такое мнение, поэтому интернет-деятель решил провести дипломату небольшую экскурсию своим родным селом Верховцы Львовской области.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Джамала рассекретила цену своего образа от украинских брендов.

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