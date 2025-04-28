Мурат Налчаджиоглу впервые рассказал, где живет в Украине и что делал в первые дни полномасштабного вторжения

Предприниматель и бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, впервые откровенно рассказал о своей жизни в Украине во время полномасштабного вторжения России. Он поделился воспоминаниями о первых часах полномасштабного вторжения и объяснил, почему занимается помощью людям без публичной огласки.

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По словам Налчаджиоглу в интервью Богдану Беспалову, 24 февраля 2022 года он находился в собственном частном доме в 19 километрах от Киева, неподалеку от Василькова. Там Мурат услышал первые взрывы – удары по Бориспольскому аэропорту и Васильку.

"Стекло и дом начало трясти. Проснулись, включили телевидение, и узнали от телевидения, что происходит", – вспомнил он.

Первые два дня после вторжения Мурат с близкими оставался дома, пытаясь понять ситуацию. Впоследствии, когда стало очевидным, что опасность растет, он вместе с семьей и друзьями уехал из Киевщины. В двух автомобилях, где нашлось место для семьи, большой собаки и кота, они отправились сначала в Черновцы, а затем на границу с Румынией.

Особенно Налчаджиоглу поразили сцены на границе: толпы женщин, детей и пожилых с небольшими сумками и чемоданами, которых провожали мужчины. В это время бизнесмен решил помогать другим. После эвакуации своей семьи он еще несколько дней возвращался на границу, чтобы забирать других украинцев.

"У нас есть возможности, у нас есть машина, у нас есть финансовые возможности, а что они будут делать? Я помню те четыре дня, когда каждый день ездил 300 километров туда-обратно, не спал и забрал людей", – рассказал мужчина.

Относительно волонтерской деятельности Налчаджиоглу отметил, что не афиширует свою помощь принципиально. Он считает это делом совести: "Я не хочу это назвать волонтерством, я это хочу назвать человечностью. По-честному занимаюсь волонтерством, поэтому я не люблю это афишировать", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь Мурата Налчаджиоглу сейчас проживает в России вместе с мамой – Ани Лорак. Они редко видятся, но каждая их встреча особенная. Бизнесмен рассказывал, как ему удается держать контакт с любимой дочерью и что думает о молчании бывшей жены, активно ведущей карьеру в РФ и молчащей о войне.

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