Экс-супруг Ани Лорак назвал истинную причину, почему предательница замалчивает войну в родной Украине

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, впервые открыто рассказал о том, почему артистка не высказывается о полномасштабной войне в Украине. По его словам, причиной ее молчания есть желание сохранить спокойствие – как в собственной жизни, так и в жизни общего ребенка.

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Ани Лорак уже давно проживает в России и все это время молчит о войне, которая длится уже 11 лет против ее Родины. Бизнесмен отметил в интервью Богдану Беспалову, что после 24 февраля 2022 года политические темы между ним и бывшей супругой больше не поднимались.

Он назвал причину, но избегал прямых обвинений. Однако Налчаджиоглу ясно намекнул на внутренний выбор Лорак.

"У нас есть общий ребенок, поэтому мы никогда не обсуждаем политику. Первые два дня (после начала полномасштабной войны. – Ред). обсуждали, но с ребенком никогда не обсуждаем политику. Она сама все понимает. Она (Ани Лорак. – Ред.) молчит, потому что это всегда дает спокойную жизнь и семейную жизнь", – сказал бизнесмен.

Сознательный выбор певицы принять сторону россиян он объяснил так: "Кто-то выбирает одно направление, а другой выбирает другое направление".

Бизнесмен также рассказал, что великая война стала поворотным моментом в его жизни. Еще до вторжения он планировал поездку в Дубай, чтобы провести время с дочерью Соней, однако после 24 февраля решил остаться в Украине и помогать людям на границе. "Билеты были куплены на 1 марта. Когда я решил заниматься (перевозкой людей за границу. – Ред.), отвезти людей, я уже подписался быть другим человеком", – признался Мурат.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ани Лорак тайно вышла замуж. Ее избранником стал испанец Исаак Вижраку. Как выяснилось, официальная роспись пары состоялась еще в сентябре 2023 года на испанской Майорке, однако они не афишировали это событие.

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