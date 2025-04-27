'Я потерял свою дочь': экс-муж Ани Лорак высказался о личном горе из-за войны, которую развязала Россия

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с болью поделился, как война, развязанная Россией, забрала у него самое дорогое – его дочь Софию. Он признался, что эта потеря стала для него очень тяжелой, поскольку он безгранично любит своего ребенка, а расставание с ней из-за политической ситуации стало для него большим личным горем.

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Мужчина подчеркнул в интервью Богдану Беспалову, что, несмотря на все трудности, он продолжает поддерживать Украину, несмотря на все произошедшее. Более того, с дочерью он видится за пределами России и Украины, хотя это происходит крайне редко.

"Вы знаете, что я потерял в этой жизни? Свою семью, свою дочь. Я попал в 50-летний "черный список" на российской территории. Мое имя звучит как спецназ, потому что я очень много общаюсь с военными, помогаю им. Поэтому я потерял это. Я выбрал быть свободным человеком, и я живу здесь", – рассекретил бизнесмен.

Важно отметить, что Мурат Налчаджиоглу с началом полномасштабной войны не скрывал своей поддержки украинскому народу. Он активно помогал с гуманитарной помощью, публикуя в соцсетях фотоотчеты. Более того, его бизнес, занимающийся продажей косметических средств в Украине, переориентировался на оказание помощи Украине, которую атаковала Россия.

В то время как Налчаджиоглу демонстрирует свою открытую поддержку Украине, его бывшая супруга Ани Лорак, живущая и работающая в России, не публикует конкретных высказываний в поддержку украинского народа. Единственным ее постом по этой теме было короткое обращение о мире, после чего певица вообще заморозила свою страницу в социальных сетях. Более того, Ани Лорак продолжает давать концерты в России, где ее выступления часто становятся объектом критики среди украинских граждан, считающих такую деятельность изменой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мурат Налчаджиоглу назвал истинную причину, почему предательница Ани Лорак умалчивает войну в родной Украине. После 24 февраля 2022 года политические темы между ним и бывшей супругой больше не поднимались.

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