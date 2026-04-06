'Москва – бассейн с кислотой'. Звезда 90-х Лери Винн раскрыл правду о работе в России и назвал двух артистов, которым доверяет

Певец Лери Винн, который в свое время был популярным не только в Украине, но и в России, вспомнил атмосферу, которая царила в РФ во время его работы там. По словам артиста, разговоры о братстве и единстве часто не соответствовали реальности, а на практике преобладали совсем другие подходы и аргументы.

В то же время Лери Винн отметил, что среди российских деятелей положительно может вспомнить только двух его представителей. Об этом певец рассказал в интервью OBOZ.UA.

Артист признался, что после начала полномасштабной войны полностью прекратил любое общение и сознательно разорвал все связи еще раньше: "Перед 2014 годом, когда уже было все понятно, я разорвал контракт с компанией Игоря Крутого, с которым работал. Он тогда несколько раз переспрашивал: "Ты точно уверен?" Я ответил: "Более чем". Есть только два человека, о которых могу отзываться положительно: это Алла Пугачева и тот же Игорь Крутой. Было время, когда жизнь нас сильно столкнула, мы общались. Но сейчас нет такого, чтобы позвонил вот так запросто и спросил: "Алла Борисовна, как себя чувствуете?" Игорь – могу, но не буду".

Отдельно певец вспомнил атмосферу, которая, по его словам, царила в России: "Москва – это бассейн с кислотой. Если в тебе есть что-то человеческое и ты этим дорожишь, там тебе будет трудно удержаться – погибнешь. Помню, как тогда там много говорили о "братстве и единстве", но когда доходило до конкретных вещей, картина менялась. Порой можно было услышать: "Что ты мне рассказываешь – я москвич в четвертом поколении". Я на это отвечал примерно так: "Слушай, москвич, и что дальше? Что у тебя на самом деле есть, кроме прописки? Алмазы в Москве? Нет, они в Якутии. Нефть прямо в квартире бьет? Нет, она в Сибири и Татарстане. Газ у тебя только в квартире – и то до девятого этажа в доме доходит. Двинется Россия – вырвешь страницу с пропиской в паспорте и сожрешь с голодухи".

Ранее OBOZ.UA писал, что оперная прима Украины Людмила Монастырская прокомментировала дискуссии вокруг исполнения произведений российских композиторов в мировых театрах.

По ее словам, европейские театры продолжают относиться к Чайковскому, Рахманинову, Прокофьеву и другим как к части мирового музыкального наследия: "В европейских театрах можно услышать формулу: we cancel Putin, but not Pushkin – мол, Путина можно "отменить", но Пушкина – нет. Поэтому в Европе – а иногда и в США – до сих пор пытаются провести границу: вот российская культура и она вне времени, а вот российское государство и его агрессивная политика. Для людей, которые не живут под обстрелами, такое разделение кажется естественным и даже элегантным. Но для тех, кто ежедневно видит последствия этой политики, такая обособленность выглядит по меньшей мере наивной".

