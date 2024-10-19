Мошенник, учитель и шутник: что произошло с победителями шоу 'Кто хочет стать миллионером?' и куда они потратили деньги

Украинский телеканал ICTV2 анонсировал второй сезон квиз-шоу "Кто хочет стать миллионером?". В качестве ведущего вернется Народный артист Украины Стас Боклан, а новые эпизоды выйдут на экраны уже 21 октября в 19:00.

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Традиционно известный формат, полюбившийся зрителям со всех уголков мира, подарит шанс не только выиграть заветный миллион, но и продемонстрировать свой ум и сообразительность. В частности, как это сделали победители прошлых сезонов, среди которых и украинский учитель с Сумщины. Больше о "миллионерах" – читайте дальше.

Миллионер-Робин Гуд

Англичанин Дэвид Фир одержал победу в британской программе в 2020 году. После получения выигрыша школьный учитель истории, которому на тот момент было 57 лет, начал получать многочисленные сообщения с просьбой "поделиться". Ему поступило 132 письма, большинство из которых были от знакомых с детства и бывших сокурсников. В конце концов мужчина раздал более 900 тысяч долларов и назвал это своим "лучшим решением".

Миллионер-мошенник

Самым скандальным победителем шоу стал британский военный – майор Чарльз Ингрем, победивший в 2024 году. Во время монтажа программы один из режиссеров заметил, что кто-то в зрительном зале кашлял всякий раз, когда Ингрем называл правильный вариант ответа. Это был профессор одного из университетов, сговорившийся с игроком. Программа с Ингремом была снята с эфира, а его выигрыш аннулирован. Этот случай остается самым громким скандалом, связанным с мошенничеством на шоу. Об этом даже сняли мини-сериал под названием "Викторина", а самого Ингрема люди нарекли Майором Кашлем.

Миллионер из трущоб

В Индии первый победитель появился только 11 лет спустя после старта шоу. Его история напоминает сюжет из известного фильма "Миллионер из трущоб": 27-летний Сушил Кумар работал обычным клерком и зарабатывал менее 100 долларов в месяц. Поскольку в его родном городе каждый день выключали электроэнергию минимум на 4 часа, его первой покупкой стал генератор за 500 долларов. Еще 200 тысяч он потратил на строительство дома для своей семьи, вместившего 9 комнат.

Миллионер-шутник

Джон Карпентер, ставший 19 ноября 1999 года первым победителем шоу в Америке, вошел в историю, как самый уверенный игрок "Кто хочет стать миллионером?". Мужчина сказал ведущему Реджису Филбину, что хочет воспользоваться подсказкой "Звонок другу", чтобы позвонить родителям. Когда трубку взял его отец, Карпентер произнес знаменитую фразу: "Мне не нужна твоя помощь, я просто хотел сообщить тебе, что сейчас выиграю миллион долларов".

Украинский миллионер

В декабре 2021 года первым победителем украинской версии шоу стал учитель Олег Мороз, родом из села Слобода на Сумщине. Первые две подсказки участник использовал, вспоминая область, где родился шестой президент Украины. Третья подсказка понадобилась Олегу, чтобы выбрать металлы, из которых изготовляли бронзу. Выигранные средства украинец потратил на машину – купил "Ланос". Остальные средства, рассказал Мороз, отложил на будущее и признался, что мечтает о жилье в городе. "Эта мечта уже почти была реализована, но началась война, и этот вопрос пришлось отложить. Но мечта осталась, поэтому деньги "заморожены" до более стабильного времени", – рассказал он.

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