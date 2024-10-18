Второй участник BTS закончил службу в южнокорейской армии: встречали с цветами и тортом. Фото, видео

Участник южнокорейской группы BTS, 30-летний J-Hope (настоящее имя – Чон Хосок) завершил военную службу после 18 месяцев пребывания в армии. Певец стал вторым среди своих коллег из музыкального коллектива, который демобилизовался. В июне этого года со службы вернулся самый старший участник группы – 31-летний Джин.

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Одетый в военную форму и черный берет, J-Hope улыбался, приветствуя Джина и около 100 фанатов, а также журналистов, встретивших его у военной базы в Вонджу, провинция Канвон. Об этом сообщает Reuters.

"Благодаря фанатам я смог закончить ее (службу – Ред.) безопасно, и с хорошим здоровьем, – сказал Хосок собравшимся. – Последние полтора года я чувствовал, что многие солдаты упорно работают и делают так много для защиты страны". Артист призвал общественность проявлять интерес и любовь к служащим в армии.

По случаю своего возвращения домой звезда провел прямой эфир, чтобы пообщаться с фанатами. J-Hope предстал перед камерой среди комнаты, украшенной шариками и декорациями. Не снимая формы, он обратился к зрителям со своим традиционным приветствием. Перед артистом можно увидеть торт и букеты цветов.

Напомним, в 2022 году семерых участников группы BTS мобилизовали. Согласно закону Южной Кореи, все граждане страны мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет должны пройти двухлетнюю службу в армии. Исключением могут стать олимпийские чемпионы и "айдолы" – известные музыканты и танцоры. Тем не менее, все члены популярного коллектива выразили свои намерения служить.

Старший участник Джин завершил службу этим летом. Еще четыре звезды – Ким Намджун, Мин Юнги, Пак Чимин, Ким Техьон и Чон Чонгук начали службу в декабре 2023 года. Воссоединение BTS ожидается в 2025 году после того, как все они выполнят свой военный долг.

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