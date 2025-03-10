MONATIK рассекретил, какой подарок сделал жене на 8 марта

Украинский певец MONATIK поделился, как поздравил жену Ирину с Днем борьбы за права женщин. Артист рассказал, что для их семьи этот день особенный не только через 8 Марта, но и потому, что именно в этот день родился отец его любимой.

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По словам певца в интервью "Люкс ФМ", он преподнес жене приятный сюрприз. Сначала подарил большой букет цветов, а затем – стильную обувь, которую он выбрал самостоятельно.

"Я подарил ей огромный букет цветов сегодня. Вот буквально недавно, не с самого утра. Я тихонько, незапланированно приехал домой. И подарил ей обувь, которые мне лично очень понравились. Я их скрывал от нее уже давненько. А сегодня достал из этой копилки подарков", – рассказал MONATIK.

В то же время артист признался, что самостоятельно выбирал обувь в подарок, а жена об этом не просила.

"Мне кажется, за все эти годы я уже понимаю, в чем мы сошлись и что ей может понравиться, а что вообще не туда", – добавил звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что MONATIK в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденного сына.

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