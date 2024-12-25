Монатик в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденного сына

Украинский певец MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) в третий раз стал отцом. У папы двух мальчиков, 9-летнего Даниила и 7-летнего Платона, родился сын.

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Счастливой новостью артист поделился в Сочельник, 24 декабря. На фото, опубликованном в Instagram, большая семья звезды, включая жену Ирину, позирует у домашней елки. На руках Монатик держит младенца, не показывая лицо.

Какое имя многодетные родители дали мальчику и когда он появился на свет, пока неизвестно. "Всех поздравляем с грядущими праздниками. Спасибо каждому, кто с нами! Да будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина властвует небесами, а изверги проходят сторонами. Пусть откроются наконец врата добра, а наши города засияют желто-голубыми цветами! Низкий поклон всем, кто нас защищает. Несказанно благодарим", – говорится в сообщении звездного отца.

Подписчики исполнителя поздравили семью в комментариях:

"Все хорошие, но рождественский зайчик – вне конкуренции".

"Ничего себе, я что-то пропустила в новостях. Поздравляю с пополнением! Счастливого Рождества!"

"Поздравляю. Монатиков-зайчонок уже трое".

"Самые искренние поздравления с новой жизнью. Светлого Рождества!"

"Поздравляем! Ангела телохранителя вашей семье".

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