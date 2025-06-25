'Мой вибратор лучше играет!' Ирина Билык рассказала о конфузе на своем концерте

Народная артистка Украины Ирина Билык удивила своей откровенностью и чувством юмора. Во время интервью она вспомнила неожиданный конфуз, который произошел недавно на ее концерте в Черкассах. Мероприятие проходило в бомбоубежище, как это сейчас часто бывает во время войны, и именно в таких условиях певица решила разрядить атмосферу откровенной шуткой.

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Билык рассказала украинскому медиа в TikTok, что во время выступления звучал сигнал воздушной тревоги, но публика не расходилась. В один момент она услышала, что музыкант играет что-то не так.

"Прозвучал сигнал тревоги, мы выходим, и я услышала от музыканта, что он что-то не то сыграл. Я говорю: "Сергей, твоя гитара не так играет". А он говорит: "Как это не так играет?" Я говорю: "Мой вибратор лучше играет, чем твоя гитара". Он тогда даже растерялся: "Что ты говоришь, зачем ты позоришь меня?" – вспомнила артистка.

Билык отметила, что не имела целью кого-то обидеть – просто в тот момент всем нужен был хоть какой-то эмоциональный выход. "Это действительно было смешно, и по делу. Потому что был такой момент, когда надо как-то отвлечься, потому что мы все боимся. Я очень боюсь, и скажу, что у меня на этой почве некоторые проблемы со здоровьем возникли".

В то же время певица использовала возможность, чтобы обратиться к украинцам с искренними словами поддержки. Она призвала не разделяться, не осуждать друг друга и не покидать страну из-за обид или разочарования.

"Я скажу так, давайте будем просто объединять сейчас украинцев, потому что Украина должна иметь столько людей, сколько она имела", – добавила Ирина Билык.

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