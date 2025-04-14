Полякова назвала украинскую певицу, ставшую символом поколения в 90-х: плакат с ее автографом до сих пор висит в квартире

Украинская певица Оля Полякова искренне призналась о своем увлечении в молодости. Звезда рассказала, что в юные годы была горячей фанаткой Ирины Билык – одной из самых известных артисток украинской сцены 1990-х годов, которую сама Полякова называет "символом поколения".

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Ради ее автографа певица около пяти часов простояла в очереди. Она рассказала в программе "Музрум", что плакат с этой подписью у нее до сих пор есть, хотя Ирина Билык уже давно стала ей коллегой.

"Мне было 13 лет. И я была ее фанаткой", – призналась Полякова, добавляя, что ее увлечение не ограничивалось только прослушиванием песен.

Оля Полякова вспомнила, как Ирина Билык приехала с концертом в ее родную Винницу, выступая на стадионе – и это стало настоящим событием в городе. "Ира Билык собирала стадионы. Она была, как Земфира в России. Она была символом моего тинейджерского поколения", – рассказала артистка.

Ради желанного автографа тогда еще 13-летняя Оля Полякова отстояла пять часов в длинной очереди. Ее терпение было вознаграждено: Билык написала на плакате личное пожелание – "Оли, от меня на все доброго, Ирина Билык". Этот памятный сувенир до сих пор хранится у Поляковой.

"У меня этот плакат провисел, и мало того, он еще на старой квартире до сих пор висит", – раскрыла певица.

Интересно, что отношения между обеими артистками дружны. Полякова признается, что часто шутит над Билык о своей юношеской фанатской преданности: "Я всегда ей это рассказываю. Она всегда мне говорит: "Оля, ты уже не очень молодая женщина, перестань рассказывать эту фигню".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова снялась для обложки Playboy и поразила сеть фигурой в 46 лет. Певица отмечает: главный секрет идеального тела – упорный труд и самодисциплина.

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