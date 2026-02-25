'Могу благодарить Игоря'. Козловский рассказал, как быстро 'отбил' миллионы, которые выплатил Кондратюку, и сделал резонансное признание о продюсере

Певец Виталий Козловский признался, что немалые средства, которые выплатил по судебному решению бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, быстро вернул благодаря концертам. Выступлений стало очень много, поскольку исполнитель получил назад свои известные песни, которые много лет не имел права исполнять из-за запрета экс-продюсера.

Видео дня

Козловский назвал конфликт уроком для себя, а также признался, что не против общаться с Кондратюком. Об этом музыкант рассказал в интервью с OBOZ.UA.

На вопрос, вернул ли деньги, которые отдал по судебному решению Игорю Кондратюку, Виталий Козловский ответил: "Да, сразу! Честно говоря, возможно, стоило бы искать способ сделать это еще раньше, но, знаете, в жизни все происходит в свое время. Но деньги отбил сразу".

Кроме того, артист отметил, что конфликт с бывшим продюсером стал важным уроком в его жизни: "Я могу только благодарить Игоря за все – за тот опыт, за все уроки, которые получил в процессе, за те мытарства, через которые мне пришлось пройти. Честно говоря, я мог сбиться с пути много раз. Надо было выдержать эти 13 лет, но я точно знаю: все это время я шел за музыкой. Я не изменял себе – и это для меня самое важное".

Относительно личного общения с Кондратюком после финансового расчета, Козловский говорит следующее: "Я не против пообщаться. Действительно. Но он не идет на контакт. Хотел бы я, чтобы было иначе? Я не то чтобы настаиваю или имею внутреннюю потребность что-то доказывать. Просто открыт к нормальному человеческому диалогу. По своей натуре я не злопамятный. У меня нет к нему ни негатива, ни агрессии. Я это все давно для себя проработал и отпустил".

Певец говорит, что для него было важным закрыть финансовые вопросы: "Любой праздник, любой день рождения, любое публичное событие – кто-то обязательно вспоминал эту тему: "Желаю тебе силы, чтобы ты это наконец закрыл". И ты как бы двигаешься куда-то, а эта история все равно постоянно присутствует – в словах, в мыслях, в подтекстах. Сегодня я спокоен".

Напомним, Виталий Козловский полностью выплатил многолетний долг продюсеру Игорю Кондратюку в начале мая 2025 года. После более 13 лет конфликта, певец закрыл все исполнительные производства и судебные дела, вернув свои песни, право на которые принадлежали продюсеру. Эта история стала одной из самых длинных и резонансных в отечественной музыкальной индустрии. Долг был уплачен путем продажи ценных вещей – в частности родительской квартиры. Виталий Козловский и Игорь Кондратюк работали вместе 10 лет.

Сотрудничество между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком началось еще в 2000 годах после того, как певец одержал победу в телешоу "Караоке на майдане", а затем – в проекте "Шанс". Кондратюк взял исполнителя под свою опеку как продюсер, и именно в этот период появились хиты, которые сделали Козловского известным. Однако их пути разошлись, а впоследствии Кондратюк обвинил Козловского, что тот продолжает исполнять песни, которые юридически ему не принадлежат. Судебная тяжба длилась более 13 лет. Козловский должен был выплатить продюсеру 3 миллиона гривен за незаконное использование каталога песен.

Долги погашались, в частности, путем списания процентов с зарплаты Козловского, как военнослужащего во время его службы в ВСУ. Осенью 2024 года Игорь Кондратюк заявил, что выплаты от Козловского неожиданно прекратились, но в мае прошлого года Виталий объявил, что дело окончательно закрыто: все долги оплачены, а артист официально владеет музыкальным каталогом своих песен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский раскрыл, кто ему помог погасить сумасшедший долг перед продюсером, а кто бросил его в беде.

Полное интервью с Козловским читайте на OBOZ.UA. Певец вспомнил свой резонансный концерт в Москве, за который ему "прилетает" до сих пор, а также откровенно рассказал о маленьком сыне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!