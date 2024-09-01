Могилевская – на Одесщине, а Полякова – в Монако: где украинские звезды отдыхали летом 2024. Фото

Украинские звезды летом 2024 года балансировали между творческой работой, благотворительными проектами и внутренним восстановлением. Для последнего выбирали как зарубежные курорты, так и живописные места в Украине. Не ко времени? Своим примером они показали, что следует позволять себе отдыхать, дабы в период войны не допустить выгорания и морального истощения! Прислушайтесь к собственному организму. Что он вам подсказывает? В каком вы сейчас состоянии и насколько наполнены энергией?.. Иногда, для того чтобы восстановиться, достаточно сменить картинку с городского на лесной или горный пейзаж!

Видео дня

Показываем в материале OBOZ.UA, где отдыхали отечественные селебрити. Почувствуйте частицу положительных эмоций, которые излучают их фото из путешествий.

1. Юлия Санина

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина летом 2024 года вместе с 8-летним сыном побывала в живописных горах Пикос-де-Эуропа (на севере Испании). Это место богато природными достопримечательностями: скалы, озера, леса, пещеры и каньоны. В Instagram знаменитость поделилась с подписчиками своими впечатлениями от увиденного: "Это было 100% счастья. В последний раз я так верещала от красоты на Гранд каньоне много лет назад".

Кроме того, известно, что Юлия посетила город Сан-Себастьян (Испания), который славится пляжами Плайя-де-ла-Конча и Плайя-де-Ондаррета с золотым песком, а также кристально чистой водой.

2. Ольга Сумская

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская летом 2024 года для внутреннего восстановления выбрала село Подгорцы (Киевщина). Именно там голубое озеро привлекает желающих позагорать, охладиться в чистом водоеме и отдохнуть на природе. "Перед гастролями надо вдохновиться этой красотой", – написала знаменитость в Instagram и поделилась красноречивыми фотографиями, где позирует на пляже с благородными лебедями.

Также звезда насладилась релаксом в поселке Сатанов (Хмельницкая область), в санаторно-курортном комплексе, после чего призвала сограждан для отпусков выбирать Отчизну: "Кажется, сама природа, наполнена целебными силами, что бушуют в глубине земли лечебными водами, привлекает сюда людей... Отдыхайте в Украине".

3. Оля Полякова

Украинская певица и актриса Оля Полякова летом 2024 года отправилась на отдых в Монако, на один из самых гламурных пляжей Европы – Ларвотто. На своей странице в Instagram она поделилась живописными видами из виллы друзей. Звезда нашла время не только на развлечения и релакс, но и на занятия спортом: показала в сторис, как тренируется под открытым небом.

Еще Оля успела побывать на юге Франции, на Лазурном берегу в Каннах. На фото с отдыха она похвасталась изысканными купальниками, которые подчеркнули ее спортивную фигуру и бронзовый загар. Свои образы дополнила стильной соломенной шляпкой и элегантными солнцезащитными очками.

4. Кристина Соловий

Украинская певица Кристина Соловий в конце августа 2024 года уехала в Австралию. Там она провела несколько концертов, а в свободное время восстанавливала энергию и изучала местные флору да фауну. На кадрах, опубликованных в Instagram, артистка позировала на уютном пляже Бонди-бич, а также возле своего нового "друга". "Добрый вечер. В коалы на разогреве – кенгуру", – в шутку написала она, очевидно намекая на свою песню, которую выпустила в 2021 году ("Коала").

5. Наталья Денисенко

В августе 2024 года украинская актриса Наталья Денисенко вместе с сыном и мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины, отправились в величественные Карпаты, которые очаровывают видами гор и лесов, прозрачной водой водопадов и чистым воздухом. Семья, одета в вышиванки, отпраздновала День Независимости Украины. "Большое счастье чувствовать, что ты живешь эту жизнь не зря!" – написала знаменитость в Instagram.

В конце июля Наталья порадовала своих подписчиков эмоциональными фотографиями, сделанными в городе Сиде (Турция). На одних снимках она позирует в купальнике, что красиво очерчивает формы, а на других – с непоседливым сыном, которого, похоже, нелегко уговорить на общие кадры. "Вы даже не представляете, чего мне стоили эти фото! Сыночек – такой красавчик! А фотографироваться не любит... Мое сердце в этом мальчике", – поделилась артистка.

6. Наталья Могилевская

Украинская актриса, телеведущая и певица Наталья Могилевская летом 2024 года осуществила мечту названных дочерей – поехала с ними на море в Одесскую область. На своей Instagram-странице она опубликовала семейные кадры и написала трогательные слова: "И вы спрашиваете, почему у меня такое хорошее настроение? Я счастлива, когда любимый готовит мясо, моя Мишелька помогает с картошкой, а Айка позирует в солнечных очках. Смотрите и ловите наш Одесский вайб. "Украинские Мальдивы" forever".

7. Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк летом 2024 года не только активно вела благотворительную деятельность и снималась в телешоу, но и путешествовала. Звезда ощутила вайбы Одессы, посетила Малиевецкий водопад и Дворец Орловских, что в селе Малиевке на Хмельнитчине, и слетала в таинственный город Сеул (Южная Корея).

В постах, опубликованных в Instagram, она не была многословной – только подсказывала подписчикам, в каких именно локациях отдыхает и восстанавливает внутренние силы. А вот на фото и видео Леся раскошелилась.

8. Тина Король

Для украинской певицы и актрисы Тины Кароль место силы, гармонии и вдохновения, где "мысли обретают покой" – ее сад и огород. Там она и отдыхала летом 2024 года после концертов, курсов военной подготовки и записи выпусков к авторскому проекту "Дом звукозаписи".

Кроме того, известно, что в конце июня артистка побывала в Карпатах. Она выглядела расслабленной и счастливой. А в июле вместе со своим 15-летним сыном Вениамином провела время во Львове – оба покатались на гидроскутерах.

9. Маша Ефросинина

В конце июля украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных во время отпуска в андалузском портовом городе Малага (Испания), который является одним из старейших в Европе. Судя по фотографиям, знаменитость вместе с сыном наслаждалась местной архитектурой и природными пейзажами, шопинговала, а также лакомилась фаст-фудом и деликатесами.

10. Настя Каменских (NK)

Украинская певица Настя Каменских летом 2024 года отдых за границей совмещала с работой. Так, из Instagram артистки видно, что она побывала на острове Майорка, в Мехико-Сити и в Нью-Йорке, где давала интервью на ТВ, снимала клипы к новым песням, зажигала во время концертов сцены и прогуливалась по местным улочкам.

11. Рамина Эсхакзай

Украинская ведущая и блогер, известная как финалистка популярного телешоу "Холостяк", Рамина Эсхакзай летний отпуск провела вместе со своим любимым-военным. Для отдыха пара выбрала Мальдивы, тропический архипелаг в Индийском океане. "Осторожно, на фото человеческое тело без фотошопа и фильтров. Такая инновация для мира #instagram. Долгожданный момент. Океан. Природа. Супергерой рядом. Лучший отпуск ever", – поделилась с Instagram-подписчиками блогер.

12. Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина, дабы отвлечься от рабочей рутины, в июне 2024 года вместе с сыном отправилась в Нью-Йорк. Оттуда похвасталась с Instagram-подписчиками свежим контентом: на легендарном Бруклинском мосту, на фоне Статуи Свободы, на Edge (наивысшая открытая смотровая площадка в Америке) и возле американской кинокомпании Universal studios. "Ущипните меня", – лаконично описала она свои эмоции от увиденного.

В июле знаменитость снова решила порелаксовать. На этот раз вместе со своей подругой актрисой Светланой Косолаповой отправилась в Лос-Анджелес (США) и в Лондон (Англия). После отдыха Ксения поделилась с подписчиками собственными размышлениями: "Жизнь здесь и сейчас – это искусство. Где каждое движение имеет значение, где каждая нота важна... Оно требует от нас присутствия, внимания и открытости. И тогда мы становимся мастерами своей жизни, создавая что-то уникальное и прекрасное".

Ранее OBOZ.UA писал об украинских звездах, которые как две капли схожи со своими братьями и сестрами. Среди них нет двойников или близнецов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!