Певица родом из Закарпатья Лолита Милявская, которая зарабатывает кровавые рубли в РФ, более того, поддерживает полномасштабную войну, рассказала, что в молодости сделала довольно бессмысленный вклад в недвижимость в стране-агрессоре, который сейчас приносит ей серьезные убытки. Когда-то предательница приобрела немало квартир в России, которые почему-то никому не сдавала в аренду, а теперь, кроме выплаты налогов, вынуждена тратить много средств на ремонт, ведь они "начали сыпаться".

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Предательница пожаловалась, что не может избавиться от недвижимости, да и ее дочери все это совершенно не нужно. Об этом она заявила в интервью одному из российских радио.

"По глупости я вложила деньги в квартиры. Но не как в хранение средств, просто мне хотелось расселить коммуналку. Все это я сделала. Теперь, когда я взрослая тетка, все это начинает сыпаться, его надо ремонтировать, а я ничего не сдаю. И избавиться от этого нельзя. Я иногда переезжаю с улицы на улицу, это я ушла в "другую страну", с соседями гуляю. За всем этим надо ухаживать, убирать, конечно же есть налоги. Бывает, то тебя залили, то труба лопнула, то еще что-то. Это утомляет. Если бы я была умной, то мне было бы достаточно одной квартиры", – рассказала исполнительница.

Не жалеет Лолита Милявская о покупке дачи, расположенной в 90 километрах от Москвы. По словам запроданки, там выросла ее дочь Ева, живут три кота и похоронена ее любимая собака. Однако, все равно время от времени предательнице приходится тратить деньги на ремонт и этой недвижимости. Поэтому на старости лет певица полностью понимает людей, которые имеют только одно собственное жилье.

"Это все моя нищенская психология, которая была, когда только появились деньги. Да, я делала это грамотно, брала хорошие коммуналки по низким ценам. Но что теперь? Моему ребенку это нафиг не нужно. Она в целом другая", – отметила запроданка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что предательница Лолита рассекретила сумму своей пенсии в России.

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