'Мое тепло в самую холодную ночь': Петр Порошенко с любовью обратился к жене в ее день рождения и показал совместные фото

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил свою жену Марину с днем рождения и опубликовал совместные фотографии из разных периодов их жизни. Любимой женщине политика исполнилось 64 года.

Соответствующее сообщение политик разместил в Facebook. В обращении Петр Порошенко лаконично и эмоционально выразил свои чувства к жене, с которой состоит в браке более четырех десятилетий.

"Ты – мой свет в самую темную ночь, мое тепло в самую холодную зиму. С днем рождения, любимая!" – написал политик.

Петр Порошенко также обнародовал несколько архивных и современных фотографий с Мариной Порошенко, посвятив ей поздравление.

Марина и Петр Порошенко женаты уже 41 год. Они познакомились еще во время учебы в университете, а их первое знакомство состоялось на студенческой дискотеке. Как рассказывал политик в интервью, решение связать жизнь именно с Мариной он принял почти сразу после знакомства.

По словам Петра Порошенко, в 17 лет он уже был уверен, что женится на Марине Переведенцевой – именно такую девичью фамилию носила его будущая жена. В то же время и она признавалась, что также влюбилась с первого взгляда, хотя на тот момент имела немало поклонников.

Политик ранее вспоминал и о непростых моментах до свадьбы. В частности, он рассказывал о конфликте с одним из ухажеров возлюбленной, который завершился дракой. По словам Порошенко, реакция женщины на эту ситуацию лишь укрепила его убеждение в собственном выборе.

"Есть одна история, которая случилась еще до свадьбы, когда я за Марину дрался. Я даже избил какого-то парня, сделал удушающий прием. Я тогда почему-то думал, что Марина будет волноваться за меня, что она испугается. Когда я уже его схватил, смотрю на Марину, а она была такая гордая, счастливая", – вспоминал 5-й президент Украины.

Марина и Петр Порошенко имеют четырех детей – Алексея, Александру, Евгению и Михаила.

