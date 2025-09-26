Порошенко – 60: 'непростая' история любви пятого президента Украины и почему политику пришлось драться за свою жену

Сегодня, 26 сентября, пятый президент Украины Петр Порошенко празднует свой 60-й день рождения. Большую часть жизни руководитель партии "Европейская Солидарность" посвятил политической карьере, однако не закрыл сердце и для романтических чувств. Он смог построить крепкую семью с любимой женщиной – Мариной Порошенко.

Как признавался политик, он влюбился в общественного деятеля с первого взгляда, а в свое время даже мог наброситься с кулаками на других ее ухажеров. О довольно бурной истории любви 5-го президента Украины читайте в материале OBOZ.UA.

Петр Порошенко познакомился со своей будущей женой еще в студенческие годы на дискотеке. Как рассказывал политик, как только он увидел Марину Переведенцеву (девичья фамилия общественного деятеля), сразу понял, что хочет провести с ней всю жизнь. И он не шутил, ведь в 17 лет уже уверенно сказал матери, что женится на избраннице, которой тогда было 20 лет.

Да и сама Марина Порошенко влюбилась в общественного деятеля с первого взгляда. Однако тогда она имела довольно большое количество поклонников, что отнюдь не нравилось Петру Порошенко.

"Есть одна история, которая случилась еще до свадьбы, когда я за Марину дрался. Я даже избил какого-то парня, сделал удушающий прием. Я тогда почему-то думал, что Марина будет волноваться за меня, что она испугается. Когда я уже его схватил, смотрю на Марину, а она была такая гордая, счастливая", – вспомнил 5-й президент Украины.

Конечно, в их семье не обходилось и без ссор, однако, по словам Марины Порошенко, недоразумения случаются очень редко, а пара быстро находит общий язык. В период президентства Петр Порошенко часто приходил домой под утро, одна если возвращался к трем ночи, то любимая всегда ждала его. Сейчас супруги часто обсуждают различные политические темы и поддерживают друг друга в работе.

Одним из важных фундаментов своего брака Марина и Петр Порошенко считают доверие. Кроме того, как признались влюбленные, они никогда не прекращают работать над отношениями. Пара воспитывает четырех общих детей: Алексея, Александру, Евгению и Михаила.

Брак супругов длится уже 41 год и каждый раз Петр Порошенко посвящает трогательный пост жене. В земляную годовщину свадьбы он обнародовал в своем Instagram подборку фото с любимой и написал: Марина, ты не прекращаешь меня удивлять, помогая людям, отстаивая правду в политике, ожидая меня допоздна. Всегда все с любовью и заботой. Каждый день все эти годы мы любим друг друга. И это самое важное".

Не менее романтично политик поздравил избранницу и с 63-летием. Лидер партии "Европейская солидарность" показал подборку кадров с Мариной Порошенко, где удалось заснять моменты из разных жизненных моментов.

