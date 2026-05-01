Ефросинина с иронией отреагировала на заявление мужа своей экс-подруги Поляковой и подколола его за русский язык

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
945
Ведущая Маша Ефросинина иронично отреагировала на заявление мужа певицы Оли Поляковой, предпринимателя Вадима Буряковского, о том, что вне объективов камер она якобы довольно закрыть и пытается всем доказать свое первенство. Звезда показала серию кадров из своей повседневной жизни, где не пыталась быть "идеальной", а также не избежала возможности потроллить бизнесмена из-за языка.

Дело в том, что во время сенсационного интервью Дмитрию Гордону Буряковский общался на языке страны-агрессора, поэтому ведущая процитировала его фразу на ломаном русском и написала: "В жизні нє такая как на сценє". Соответствующий пост она обнародовала на личной странице в Instagram.

Отдельное внимание Маша Ефросинина уделила словам Вадима Буряковского о ее муже Тимуре Хромаеве. Предприниматель назвал избранника ведущей "мажором", который почти ничего не делал для достижения успеха. Ефросинина вручила любимому батончик под названием "Мажор", что стало отсылкой к фразе Буряковского. Хромаев принял такой презент от жены с улыбкой.

Что сказал муж Поляковой

Во время записи интервью Вадим Буряковский откровенно заметил, что ему нравится Маша Ефросинина на сцене и в различных шоу, однако в реальной жизни ее поведение кардинально отличается. По словам бизнесмена, ведущая на самом деле значительно скромнее, а раскрываться начала благодаря Оле Поляковой.

"Она в жизни не такая открытая. Оля сильно ей помогла, благодаря Оле она так открылась. Посмотри первые передачи – она такой не была", – сказал предприниматель.

Более того, как подчеркнул Буряковский, после завершения работы с Юрием Горбуновым на "Новом канале" Маша Ефросинина заметно трансформировалась и постоянно пытается доказать окружающим, что во всем лучшая.

Не засыпал комплиментами предприниматель и Тимура Хромаева. Он вспомнил ситуацию, когда случайно обидел Ефросинину и ее избранника, поэтому они даже собрали вещи и уехали домой. Муж Поляковой не помнит, что именно тогда сказал, но заверил, что точно не выдал ничего пренебрежительного.

"Видимо, сказал не в том тоне. Ну я не мог ничего такого оскорбительного сказать. Возможно, какой-то повод был. Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил", – высказался Буряковский.

После сенсационных заявлений мужа Оля Полякова публично попросила прощения у ведущей. Певица сделала пост, где подчеркнула: считает Ефросинину и Хромаева примером крепкой и счастливой пары, а также попросила не отождествлять мнение Буряковского с ее. Что интересно, тогда ведущая не оставила ни одного комментария под сообщением исполнительницы, кроме того, длительное время они не выпускают совместный проект "Дорослі дівчата".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр Педан рассекретил, какая на самом деле Маша Ефросинина вне камер и почему они не дружат.

