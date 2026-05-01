Ефросинина с иронией отреагировала на заявление мужа своей экс-подруги Поляковой и подколола его за русский язык

Ведущая Маша Ефросинина иронично отреагировала на заявление мужа певицы Оли Поляковой, предпринимателя Вадима Буряковского, о том, что вне объективов камер она якобы довольно закрыть и пытается всем доказать свое первенство. Звезда показала серию кадров из своей повседневной жизни, где не пыталась быть "идеальной", а также не избежала возможности потроллить бизнесмена из-за языка.

Дело в том, что во время сенсационного интервью Дмитрию Гордону Буряковский общался на языке страны-агрессора, поэтому ведущая процитировала его фразу на ломаном русском и написала: "В жизні нє такая как на сценє". Соответствующий пост она обнародовала на личной странице в Instagram.

Отдельное внимание Маша Ефросинина уделила словам Вадима Буряковского о ее муже Тимуре Хромаеве. Предприниматель назвал избранника ведущей "мажором", который почти ничего не делал для достижения успеха. Ефросинина вручила любимому батончик под названием "Мажор", что стало отсылкой к фразе Буряковского. Хромаев принял такой презент от жены с улыбкой.

Что сказал муж Поляковой

Во время записи интервью Вадим Буряковский откровенно заметил, что ему нравится Маша Ефросинина на сцене и в различных шоу, однако в реальной жизни ее поведение кардинально отличается. По словам бизнесмена, ведущая на самом деле значительно скромнее, а раскрываться начала благодаря Оле Поляковой.

"Она в жизни не такая открытая. Оля сильно ей помогла, благодаря Оле она так открылась. Посмотри первые передачи – она такой не была", – сказал предприниматель.

Более того, как подчеркнул Буряковский, после завершения работы с Юрием Горбуновым на "Новом канале" Маша Ефросинина заметно трансформировалась и постоянно пытается доказать окружающим, что во всем лучшая.

Не засыпал комплиментами предприниматель и Тимура Хромаева. Он вспомнил ситуацию, когда случайно обидел Ефросинину и ее избранника, поэтому они даже собрали вещи и уехали домой. Муж Поляковой не помнит, что именно тогда сказал, но заверил, что точно не выдал ничего пренебрежительного.

"Видимо, сказал не в том тоне. Ну я не мог ничего такого оскорбительного сказать. Возможно, какой-то повод был. Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил", – высказался Буряковский.

После сенсационных заявлений мужа Оля Полякова публично попросила прощения у ведущей. Певица сделала пост, где подчеркнула: считает Ефросинину и Хромаева примером крепкой и счастливой пары, а также попросила не отождествлять мнение Буряковского с ее. Что интересно, тогда ведущая не оставила ни одного комментария под сообщением исполнительницы, кроме того, длительное время они не выпускают совместный проект "Дорослі дівчата".

