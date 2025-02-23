'Мне тебя не хватает': Даниэль Селем растрогал сеть видео с дочерью, которую видит всего дважды в год

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после начала большой войны встал на защиту Родины, поделился трогательным видео со своей дочерью Сантой-Луной. Из-за полномасштабного вторжения его бывшая жена и наследница проживают за границей, поэтому он может видеться с девочкой только дважды в год.

Видео дня

Шоумен признался: хотя ему удается очень мало проводить времени с ребенком, он старается сделать все возможное, чтобы их встречи были насыщены разнообразными событиями. Запись с дочерью ведущий обнародовал на своей странице в Instagram.

"Не хватает мне тебя, Крошка! 2 раза в год это так мало! Это 28 дней из них 8 это дорога. Так мало. За это время мне нужно успеть быть для тебя Папой, другом и примером! Но самую большую боль я чувствую, когда уже отвез тебя и я еду сам назад. Каждый километр от тебя усиливает воспоминания твоей улыбки, смеха, запаха и той самой фразы "Папуин, я люблю тебя". И я люблю тебя, моя кровь! Но так мало времени!" – поделился эмоциями Даниэль Салем.

На обнародованном видео ресторатор продемонстрировал, как провел зимние каникулы с Сантой-Луной. Защитник поделился кадрами, где они с наследницей добирались в Украину из-за границы, вместе украшали елку и развлекались, посещая разные интересные места.

Пост Даниэля Салема не оставил равнодушными его подписчиков, поэтому под публикацией появилось много комментариев:

"Очень трогательно! Пусть каждый отец скорее вернется к своим детям!"

"Пусть все родители скорее обнимут своих крошек".

"Настоящий, мужественный и одновременно чувственный папа! Видео проникает в самое сердце".

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