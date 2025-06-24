'Мне не стыдно'. 30-летний Николас Карма купил свою первую квартиру и рассказал, откуда у него деньги

Украинский артист и блогер Николас Карма, которому в этом году исполнилось 30 лет, объявил о важном событии в жизни – он стал владельцем своей первой квартиры. Это решение, по его словам, было продиктовано не только личными желаниями, но и большой мечтой его матери – чтобы у сына наконец появился свой дом.

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В искреннем обращении артист признался: несмотря на сложный путь и тяжелые времена, он прошел эту дорогу с достоинством, и ему не стыдно ни за один шаг на этом пути. О событии Карма сообщил у себя в Instagram, где опубликовал видео с небольшим рум-туром.

В ролике он показал новое жилье изнутри, не раскрывая ни местонахождение жилья, ни вида из окон, ни названия жилого комплекса.

"Я купил квартиру. И знаете, это скорее мамина мечта, чем моя. Потому что она очень хотела, чтобы у меня был свой дом, свои стены. Ей было так важно это знать", – сказал артист. Он отметил, что это жилье – символ десятилетнего упорного труда, ведь он всегда рассчитывал только на себя и вкладывал все деньги не в статус или развлечения, а в свое развитие и музыку.

Николас откровенно вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения был в худшем положении: без сбережений, с арендованным местом в комнате – "кусочком пола", куда приходил только переночевать после изнурительных смен курьером. Параллельно он начал снимать видео, узнавая у прохожих, сколько стоят их образы, используя дешевую технику – только телефон и недорогой микрофон. Через полгода контент начал приносить прибыль, однако, по словам Кармы, его настоящий путь – это не эти полгода, а целое десятилетие решимости, труда и веры.

"Я не отказывался ни от одной работы. Делал все, что приносило деньги. Потому что деньги нужны были не для статуса, а для мечты", – подчеркнул Карма. Он рассказал, что всегда сам себе был продюсером, сам решал, куда вкладывать и как действовать. И главное – никогда не изменял своим принципам.

Он подчеркнул, что эта квартира "куплена не на чужом горе, не на слезах людей", не стала результатом сомнительной рекламы или предательства аудитории. Все средства, которые позволили осуществить покупку, заработаны честным трудом и верой в себя.

"Я горжусь собой, горжусь тем 18-летним парнем, потому что его не сломали насмешки. Не задавили те, кто не верил. Сегодня я имею вас, имею свою мечту. И я имею первую квартиру, в которой, возможно, когда-то и закончу свою жизнь. Но это точно будет с улыбкой и гордостью, потому что мне не страшно и не стыдно", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма признавался, на что тратит заработки от блога "Сколько стоит ваш look?" Блогер отказался озвучивать, какой заработок приносят ему популярные видео.

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