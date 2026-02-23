Младенец в реанимации, в лице племянника осколки: российская ракета попала в дом известного украинского певца. Фото последствий

В ночь на 22 февраля российская ракета попала в дом семьи украинского певца Varash, автора хита "Якщо це не любов", в Софиевской Борщаговке. В результате удара дом полностью разрушен, члены семьи получили ранения, а младенец сестры артиста находится в реанимации.

О трагедии он сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, пострадавших госпитализировали, а врачи "Охматдета" уже провели операцию его маленькому племяннику и удалили обломки из его тела.

"Сегодня в дом моей семьи попала вражеская ракета России. Наш дом уничтожен полностью. Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера – превратилось в руины. Самое главное – все живы. Все госпитализированы. Сейчас врачи проводят зашивание ран, удаляют осколки, лечат ожоги. Впереди – операции, восстановление и долгий путь реабилитации", – сообщил певец.

В медицинском учреждении сейчас находится его сестра с двумя детьми. "Сейчас я в "Охматдете", здесь моя сестра с двумя детьми. Один ребенок маленький, грудной. Он в реанимации. Моего крестного племянника уже прооперировали. С ним все более-менее стабильно. Ему вытащили осколки из лица. Держимся. День был очень тяжелый", – отметил Varash.

Он также обратился за помощью к неравнодушным: "Мы благодарны Богу и врачам за каждую спасенную жизнь. Но нам очень нужна поддержка. Друзья, все кто меня знает, кто может и хочет помочь – откликнитесь. Любая помощь сейчас имеет значение: финансовая, информационная, организационная. Сегодня мы потеряли дом. Но не потеряли друг друга".

Справка. Varash – сценическое имя 30-летнего Владимира Заколодяжного, уроженца Вараша Ровенской области. С детства он занимался вокалом, в юности создал собственную группу, гастролировал по Украине. После перерыва вернулся к творчеству, но параллельно работал в банковской сфере.

Обстрел 22 февраля

С вечера 21 февраля оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе с нескольких направлений, а также применили баллистические ракеты и гиперзвуковые 3М22 комплекса "Циркон" с территории Крыма. Под утро стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101.

Основной целью врага стала Киевская область. В столице в течение ночи раздавались многочисленные взрывы. По данным городских властей, в Святошинском районе повреждена жилая многоэтажка, возник пожар на крыше. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о госпитализации женщины и ребенка из пригорода.

В Киевской областной военной администрации заявили, что последствия атаки зафиксированы в пяти районах. В Бориспольском районе повреждены частный дом и хозяйственная постройка фермы, пострадала женщина. В Броварском районе разрушено 10 помещений гаражного кооператива. В Фастовском районе повреждены пять частных домов, из-под завалов спасены восемь человек, среди них ребенок. Также повреждения зафиксированы в Бучанском и Обуховском районах.

OBOZ.UA сообщал, что этот обстрел разрушил также недостроенный дом ведущего Владимира Остапчука. Значительные повреждения получила также недвижимость соседей, но, к счастью, люди остались живы.

