Учится в медицинском и не знает, что такое турникет: 'Мисс Украина 2023' оконфузилась в первом выпуске 'Холостяка 14'

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия попала в довольно неловкую ситуацию во время первого эпизода 14-го сезона шоу "Холостяк". Во время общения с участницами модель рассказала, что учится на врача. Однако, когда у нее поинтересовались, что такое турникет, не смогла дать ответа.

Видео дня

Недостаточный уровень знаний Шамии в медицинской сфере стал досадным удивлением как для девушек, так и для зрителей. Ролик с курьезным моментом довольно быстро завирусился в сети.

Узнав, что София Шамия получает медицинское образование, другая участница "Холостяка 14" Виточка решила спросить, носит ли она с собой турникет – ручное устройство для остановки кровотечения. На это девушка получила очень неожиданный ответ от модели: "Турникет? А что это?".

Виточка, как и другие участницы, не смогла скрыть своего удивления. Она не ожидала, что во время большой войны человек, который учится на врача, может не разбираться в довольно базовых медицинских терминах. Со своей стороны София Шамия попыталась оправдаться и отметила, что учится только на 1 курсе.

Неприятные впечатления ответ "Мисс Украина 2023" вызвал и у пользователей сети. Юзеры откровенно отметили, что им грустно наблюдать за таким уровнем знаний модели в медицинской сфере:

"Ну в 2025 году учиться на медицинском и не знать, что такое турникет – это, конечно, п*здец".

"Девушка в "Холостяке", которая учится в медицинском, не знает, что такое турникет. Аж грустно. Я не знаю, как можно не знать, что такое турникет на 12 год войны".

"Столкновение двух миров".

"Они живут в своем пузыре, где нет войны. Последние 4 года об этих турникетах даже школьники знают. Это насколько надо быть оторванным от реальности".

Один из пользователей сети даже предложил Софии Шамии посетить курсы по тактической медицине: "Без насмешки. Я реально говорю, потому что вижу, что образование медика с базой выживания не справляется".

Со временем обладательница титула "Мисс Украина 2023" решила отреагировать на весь негатив в сети. Она поделилась фотографией со своей кошкой, которую шутливо подписала: "А вы в шоке? Мы с Лаймой в шоке, как студентка медицинского может не знать, что такое турникет. Возможно, потому что она знает, что такое жгут..."

Почему раньше модель нарывалась на критику

София Шамия является довольно медийной личностью, поэтому ее неуместные высказывания привлекают внимание общественности. Так произошло весной этого года, когда модель стала героиней видео блогера Николаса Кармы. Она рассказывала о стоимости своего образа, однако случайно перекрутила название бренда. Свою ошибку она прокомментировала словами, что прозвучала "как из деревни".

Из-за этого блогер сделал "Мисс Украина 2023" небольшое замечание, и она попыталась исправить неловкую ситуацию, однако снова оконфузилась. София Шамия сказала: "Я езжу к бабушке в деревню. Все хорошо. У меня бабушка из Умани". Позже модель подчеркнула, что ее бабушка живет в селе возле города.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Цимбалюк в "Холостяке" эмоционально объяснил, почему не хочет, чтобы его называли секс-символом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!