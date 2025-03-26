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"Мисс Шотландию" лишили титула из-за "пьяной" стычки с охранниками: подробности скандала

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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'Мисс Шотландию' лишили титула из-за 'пьяной' стычки с охранниками: подробности скандала

Победительницу конкурса "Мисс Шотландия 2022" Люси Томсон лишили титула после скандала, произошедшего во время турнира по регби Edinburgh City 7s в июне 2023 года. 26-летняя девушка напала на охранников мероприятия, в результате чего была признана виновной в суде.

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Как сообщает The Sun, Томсон совершила физическое и словесное нападение на двух охранников – 26-летнего Эндрю Окпадже и 32-летнего Аласдера Дулана. Она укусила обоих мужчин, а также позволила себе расистские высказывания в адрес Окпадже.

"Мисс Шотландию" лишили титула из-за "пьяной" стычки с охранниками: подробности скандала

По свидетельствам потерпевших, Томсон кричала, хвастаясь своим богатством, и пыталась воспользоваться статусом, заявляя: "Вы знаете, кто я?" Как утверждают охранники, Томсон находилась в состоянии алкогольного опьянения, нарушала порядок и не реагировала на замечания. Ее попросили покинуть мероприятие, но она начала сопротивляться.

Эндрю Окпадже, один из телохранителей, рассказал в суде, что ситуация быстро обострилась. Томсон цеплялась за окружающих, выкрикивала угрозы и, наконец, укусила его за руку. Она также оскорбила его на расистской основе, используя нецензурную лексику.

"Мисс Шотландию" лишили титула из-за "пьяной" стычки с охранниками: подробности скандала

"Когда мы подошли поближе к выходу, на меня напали. Мы держали ее и старались быть как можно нежнее, и когда я поднял руку, она укусила ее. Это оставило след на моей руке. Я посмотрел на нее, а потом она продолжила называть меня словом на "н" (н*гер. – Ред.). Она посмотрела прямо на меня и с уверенностью сказала: "Ты чертовой н*гер", – рассказал Окпадже.

На суде Томсон настаивала, что действовала в целях самозащиты. Она заявила, что выпила всего два с половиной стакана сидра и что конфликт начался из-за действий охранников, которые, по ее словам, "загнали ее сестру в угол". Она также утверждала, что ее внезапно схватили и вывели с мероприятия.

"Мисс Шотландию" лишили титула из-за "пьяной" стычки с охранниками: подробности скандала

"Я кричала о помощи, но меня просто тащили", – заявила модель в суде.

Однако судья Дерек О'Кэрролл не принял ее версию событий. Он назвал ее показания "совершенно неправдоподобными" и признал ее виновной в нападениях на обоих охранников и расовых оскорблениях в адрес Окпадже.

Томсон была оштрафована на 790 фунтов стерлингов (около 42 тысяч гривен). Однако это было не единственное последствие ее действий. Организаторы конкурса "Мисс Шотландия" быстро отреагировали на скандал и официально лишили его титула.

"Мисс Шотландию" лишили титула из-за "пьяной" стычки с охранниками: подробности скандала

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом во время великой войны конкурсе красоты. Она уже два года работает моделью, объединяя карьеру и обучение – студентка 4 курса.

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