'Мисс Шотландию' лишили титула из-за 'пьяной' стычки с охранниками: подробности скандала

Победительницу конкурса "Мисс Шотландия 2022" Люси Томсон лишили титула после скандала, произошедшего во время турнира по регби Edinburgh City 7s в июне 2023 года. 26-летняя девушка напала на охранников мероприятия, в результате чего была признана виновной в суде.

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Как сообщает The Sun, Томсон совершила физическое и словесное нападение на двух охранников – 26-летнего Эндрю Окпадже и 32-летнего Аласдера Дулана. Она укусила обоих мужчин, а также позволила себе расистские высказывания в адрес Окпадже.

По свидетельствам потерпевших, Томсон кричала, хвастаясь своим богатством, и пыталась воспользоваться статусом, заявляя: "Вы знаете, кто я?" Как утверждают охранники, Томсон находилась в состоянии алкогольного опьянения, нарушала порядок и не реагировала на замечания. Ее попросили покинуть мероприятие, но она начала сопротивляться.

Эндрю Окпадже, один из телохранителей, рассказал в суде, что ситуация быстро обострилась. Томсон цеплялась за окружающих, выкрикивала угрозы и, наконец, укусила его за руку. Она также оскорбила его на расистской основе, используя нецензурную лексику.

"Когда мы подошли поближе к выходу, на меня напали. Мы держали ее и старались быть как можно нежнее, и когда я поднял руку, она укусила ее. Это оставило след на моей руке. Я посмотрел на нее, а потом она продолжила называть меня словом на "н" (н*гер. – Ред.). Она посмотрела прямо на меня и с уверенностью сказала: "Ты чертовой н*гер", – рассказал Окпадже.

На суде Томсон настаивала, что действовала в целях самозащиты. Она заявила, что выпила всего два с половиной стакана сидра и что конфликт начался из-за действий охранников, которые, по ее словам, "загнали ее сестру в угол". Она также утверждала, что ее внезапно схватили и вывели с мероприятия.

"Я кричала о помощи, но меня просто тащили", – заявила модель в суде.

Однако судья Дерек О'Кэрролл не принял ее версию событий. Он назвал ее показания "совершенно неправдоподобными" и признал ее виновной в нападениях на обоих охранников и расовых оскорблениях в адрес Окпадже.

Томсон была оштрафована на 790 фунтов стерлингов (около 42 тысяч гривен). Однако это было не единственное последствие ее действий. Организаторы конкурса "Мисс Шотландия" быстро отреагировали на скандал и официально лишили его титула.

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